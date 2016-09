Fränkisches Markenzeichen mit großen Weinen des Jahrgangs 2015 gefüllt

Endlich da! Pünktlich zum Start der Lese 2016, bringen die fränkischen Winzer mit Stolz den Bocksbeutel Peter Schmidt (PS) in den Verkauf: Ab heute sind die Weine im Bocksbeutel PS für die schon ungeduldig wartenden Genießer zu haben. Zwei Spitzengenossenschaften sowie ein knappes Dutzend Weingüter haben ihre besten Weine des Jahrgangs 2015 in die charismatische Flasche gefüllt. „Unsere Winzer haben diese besonderen Tropfen ganz bewusst in den Bocksbeutel PS gefüllt und damit ein deutliches Zeichen in Sachen Qualität gesetzt. Die Weine sind am Beginn zur optimalen Reife und zum maximalen Genuss. Große Weine, gefüllt in eine besondere Flasche“, sagt Artur Steinmann, Präsident des Fränkischen Weinbauverbandes. Der Bocksbeutel PS ist Zeichen für beste Qualität.



Gut überlegt!



Dem klassischen Bocksbeutel eine Variante an die Seite zu stellen, war den Franken eine Herzensangelegenheit. Sie hatten sich die Herangehensweise gründlich überlegt und am Ende den besten Mann in Deutschland dafür gefunden: Peter Schmidt aus Hamburg. Der Designer aus Franken widmete sich dem Auftrag mit leidenschaftlicher Heimatverbundenheit und der perfekten Balance aus bewahren und gestalten. Mit dem Ergebnis sind die Franken mehr als glücklich und starten nun mit dem markanten Bocksbeutel PS durch.



Silvaner-Heimat Franken



Große Aufmerksamkeit widmen die fränkischen Winzer ihrem Aushängeschild, dem Silvaner. In den Bocksbeutel PS füllen sie ihre besten Tropfen – derzeit sind das Spitzenqualitäten des Jahrgangs 2015. Natürlich werden auch andere typisch fränkische Rebsorten im Bocksbeutel PS zu haben sein. Fest steht allerdings, dass der Silvaner und der Bocksbeutel PS in Zukunft unzertrennlich sein werden – das perfekte Team für genuss- und stilvolle Weinmomente.



Betriebe die den Bocksbeutel PS bereits gefüllt haben:





DIVINO Nordheim Thüngersheim Langgasse 33 97334 Nordheim



Winzergemeinschaft Franken Alte Reichsstraße 70 97318 Kitzingen



Winzerhof Johann Arnold Lange Gasse 26 – 28 97346 Iphofen



Weingut Gebrüder Geiger jun. Veitshöchheimer Str. 16 97291 Thüngersheim



Weingut Hirn Dipbacher Straße 8 97247 Eisenheim



Weingut Höfling Kellereigasse 14 97776 Eußenheim



Weingut Markus Meier Ulsenheim 116 91478 Markt Nordheim



Weingut Ruppert Obere Stadtmauer 15 97762 Hammelburg



Weingut Roman Schneider Hauptstraße 31 97334 Nordheim



Weingut Artur Steinmann Plan 4 97286 Sommerhausen

