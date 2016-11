Zeitgenössische Malerei mit einem Nachruf der Klassischen Moderne Einladung zur Finissage

Unter dem Titel „ISOLAR“ präsentiert die Wismarer Galerie Kristine Hamann einen erfrischend neuen Werkzyklus des Malers Sebastian Menzke. Am Donnerstag, den 1. Dezember, ab 18 Uhr haben alle Interessierte die Möglichkeit die Ausstellung noch einmal zu besuchen, bevor der diesjährige Wintersalon in der Galerie eröffnet. Der Künstler wird ebenfalls anwesend sein. Die Besucher erwarten 22 Epoxidharzwerke und vier Ölgemälde. Der Titel selbst regt schon zum Gedankenspiel an. Die erste Assoziation führt zu „isolieren“ und tatsächlich werden Formen, Farben und Schichten für immer voneinander isoliert festgehalten, auch für den Betrachter unerreichbar. In den Epoxidharzwerken mischt der Künstler die altmeisterliche Technik der Eitempera mit der hochmodernen Kunstharzherstellung und schafft so, wie in zahlreichen seiner bisherigen Werke, eine Verbindung der Jetztzeit mit der kunsthistorischen Vergangenheit. Im größten Gegensatz – hinsichtlich Größe, Herstellung und Erscheinung – zu den kleinen, Kunstharzbildern stehen die vier großen Ölgemälde. Die Werke Sebastian Menzkes laden zum Träumen ein, zum Versinken in den Tiefen des Bildraums, zum Nachfühlen der Linien, zum Auf-sich-wirken-Lassen der Farben. Der Betrachter wird inspiriert, die einzelnen Werke in einem selbst gegebenen Kontext neu zusammenzustellen. So kann jedes Werk für sich und können die Werke in ihrer Gesamtheit jeden Tag etwas Neues bedeuten – und Teil des Lebens des Betrachters werden.



Sebastian Menzke ist in Wismar kein unbekannter, da er hier von 2004 bis 2009 an der Fakultät Gestaltung studierte und sein Diplom in Produktdesign abschloss. Der 1979 in Neubrandenburg geborene Maler war zunächst als Sprayer und Streetartkünstler tätig bis er dann 2002 den Übergang zur Ölmalerei schaffte.



Geprägt wurde Menzke stark von einem der einflussreichsten Maler unserer Zeit, Matthias Weischer, der unter dem Label Neue Leipziger Schule berühmt wurde. Gerade vor ein paar Tagen lernten sich die beiden Künstler beim salondergegenwart in Hamburg kennen, denn dort stellte nicht nur Starkünstler Weischer aus sondern auch Sebastian Menzke mischte sich als aufstrebender und Verheißungsvoller Newcomer unter weitere etablierte Namen wie Iris Schomaker, Julian Khol und Olaf Holzapfel. Der salondergegenwart steht für relevante deutsche Malerei in all ihren Facetten. Seit 2011 wird Sebastian Menzke durch die Wismarer Galeristin Kristine Hamann vertreten und lebt und arbeitet seit 2012 in Berlin. Wer Sebastian Menzke und seine Werke kennenlernen möchte, kann am Donnerstag, den 1. Dezember, ab 18 Uhr in die Galerie an der Schweinsbrücke 11 kommen. Freunde und Bekannte dürfen selbstverständlich mitgebracht werden.



Sebastian Menzke erhielt in diesem Jahr den ersten Platz des Kunstpreises der Kulturstiftung in Karlsruhe Fachjuroren:Prof. Dr. Götz Adriani, Vorstand der Stiftung der Kunsthalle Tübingen, Dr. Brigitte Baumstark, Leiterin der Städtischen Galerie Karlsruhe, Prof. Erwin Gross, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe, Prof. Dr. Pia Müller-Tamm, Direktorin der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe



Die Werke des Malers sind noch für eine Weile im Schaulager der Galerie, nach Terminvereinbarung, zu sehen. Infos unter: www.kristine-hamann.de, Tel.: 0176-34 96 83 36

