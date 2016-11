Gruppenausstellung







Ronald de Bloeme

Caroline Hake

Heide Nord

Christine Schulz





Die Galerie b2_ freut sich sehr darüber, Sie zur Ausstellung 'Smuggling Pop' einzuladen, für die wir Dr. Christine Nippe aus Berlin als Kuratorin, sowie zwei Gastkünstler_innen, gewinnen konnten und die auch unsere letzte Eröffnung im Jahr 2016 sein wird, bevor wir in die Winterpause gehen.

Sie werden am Samstag Nachmittag Gelegenheit haben zu dieser Jahresabschlussausstellung die Kuratorin selbst, wie auch die Mehrzahl der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler in unserer Galerie anzutreffen.



Die Ausstellung Smuggling Pop in der Galerie b2_ zeigt vier künstlerische Positionen, die durch die Populärkultur inspiriert sind. Die Künstler eignen sich verschiedene Elemente aus dem Alltag an: Ob Markenwelt, Fernsehen, Film oder Science Fiction, die Bezüge stammen aus dem Alltag. Sie sind so bunt wie vielfältig. Sie werden adaptiert, kombiniert und in die Kunst hinein geschmuggelt. Gleichzeitig entstehen Kompositionen, die jeweils eine eigene Handschrift tragen und in den Medien Malerei, Fotografie, Skulptur und Installation verarbeitet werden. Bei der Künstlerauswahl stellt die Berliner Kuratorin Christine Nippe zwei Positionen von der Galerie b2_ mit zwei „externen“ zusammen. Gemeinsam befragen die Künstler die Rolle und Bedeutung von Popkultur heute.



Ronald de Bloeme lässt sich bei seinen mit Lack versehenen Malereien im ersten Moment von Werbung- und Zeitungsslogans inspirieren, um diese dann in zahlreichen Überarbeitungsschritten in die Abstraktion zu überführen.

Caroline Hake zeigt in ihren farbgesättigten Fotografien die Welt von Sendestudios und Blue Screens des Fernsehens. Während Heide Nord in ihren Skulpturen Elemente aus der Wohn- und Modewelt kombiniert und zu eigenwilligen Charakteren verarbeitet. Auch Christine Schulz Arbeiten sprechen von popkulturellen Einflüssen, wenn sie Referenzen aus der Musik in ihre Installationen und Collagen einwebt.

