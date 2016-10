Gärsnäs auf der Orgatec 2016

Premiere auf der Orgatec: Das schwedische Designlabel Gärsnäs stellt sich in Köln das erste Mal auf dem deutschen Markt vor. Die traditionsreiche Möbelmanufaktur lädt vom 25. bis zum 29. Oktober auf ihren Messestand in Halle 11.2 ein. Alle dort präsentierten Designobjekte wie das neue Sofa "Julius" werden in der eigenen Werkstatt im schwedischen Österlen gefertigt. Nahezu jedes öffentliche Gebäude in Schweden, viele namhafte Büros und sogar das königliche Schloss sind mit Produkten von Gärsnäs ausgestattet.



Am Dienstag, den 25. Oktober, findet um 10 Uhr ein Pressefrühstück in Anwesenheit des Designers Pierre Sindre statt. Außerdem gibt es an jedem Messetag um 15 Uhr eine schwedische „Fika“: Zu der so bezeichneten Kaffeepause werden originale „Kanelbulle“ (Zimtschnecken) und ein kleines Willkommensgeschenk gereicht.



Gärsnäs finden Sie auf der Orgatec in Halle 11.2 | Stand A51

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren