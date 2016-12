G-POWER verteilt Weihnachtsgeschenke - aber nur bis zum 23.12.2016!

Nur noch 3 Wochen bis Weihnachten. Langsam wird es Zeit an die Geschenke zu denken. Warum sich dieses Jahr nicht mal selbst etwas gönnen? G-POWER hätte da das perfekte Geschenk für Sie.



Im Aktionszeitraum bis zum 23.12.2016 erhalten Sie die G-POWER Bi-/D-Tronik als „X-MAS EDITION“ mit einem Preisvorteil von 15%!



G-POWER Bi-/D-Tronik „X-MAS EDITION“



BMW F-Modelle: statt ab 1.368.- € jetzt ab 1.163,23.- €



BMW FXX M3/M4 - M5/M6 - X5M/X6M: statt ab 2.499.- € jetzt ab 2.125.- €



AMG 63 Modelle: statt ab 3.950.- € jetzt ab 3.357.- €



Je nach Modell sind so bis zu 90 PS mehr Leistung ohne Modifikationen an der Hardware drin und sorgen für noch mehr Freude an Ihrem Fahrzeug! Natürlich bleiben nach der Modifikation durch G-POWER sämtliche Diagnose- und Schutzfunktionen des originalen Motorsteuergeräts erhalten.



Jetzt heißt es aber schnell handeln und am besten gleich im G-POWER Onlineshop eine unverbindliche Anfrage an G-POWER senden und Sie erhalten umgehen Ihr persönliches Angebot.





