G-POWER "X-MAS EDITION" - nur noch 4 Tage - 15% Preisvorteil!

Achtung! Die G-POWER Bestseller sind nur noch bis zum 23.12.2016 als „X-MAS EDITION“ mit einem Preisvorteil von 15% verfügbar. Es bleiben Ihnen noch 4 Tage!



Entscheiden Sie sich z.B. für ein G-POWER M3 V8 „X-MAS EDITION“ Kompressorsystem wie es im neuen G-POWER Video präsentiert wird: VIDEO



Aggressives Hochdrehen aus der Drehzahlmitte, mit steigendem Drehmoment bis zu einer max. Drehzahl von 8.500 Umdrehungen. Das ist Dynamik pur, wie die spektakulären Szenen im Video zeigen.



Das Video zeigt aber auch mit welch hohem Aufwand, Qualität und Know-How die G-POWER Kompressorsysteme entwickelt und gefertigt werden. Nur so kann eine Produktqualität gewährleistet werden, die dem hohen Qualitätsstandard Ihres BMW M3 in nichts nachsteht.



G-POWER M3 V8 SKI – SK II CS Kompressorsystem

„X-MAS EDITION“



SK I „X-MAS EDITION“ 520 PS (382 kW)/ 500 Nm:

statt 7.058.- € jetzt nur 5.999.- €



SK I CS „X-MAS EDITION“ 550 PS (404 kW)/ 525 Nm:

statt 8.234.- € jetzt nur 6.999.- €



SK II „X-MAS EDITION“ 600 PS (441 kW)/ 570 Nm:

statt 9.411.- € jetzt nur 7.999.- €



SK II CS „X-MAS EDITION“ 630 PS (463 KW)/ 590 Nm:

statt 10.587.- € jetzt nur 8.999.- €



Ebenfalls nur noch 4 Tage verfügbar sind folgenden G-POWER Bestseller:



G-POWER Bi-/D-Tronik „X-MAS EDITION“



BMW F-Modelle:

statt ab 1.368.- € jetzt ab 1.163.- €



BMW FXX M3/M4 - M5/M6 - X5M/X6M:

statt ab 2.499.- € jetzt ab 2.125.- €



AMG 63 Modelle:

statt ab 3.950.- € jetzt ab 3.357.- €



- bis zu 90 PS mehr Leistung ohne Modifikationen an der Hardware

- alle Diagnose- und Motorschutzfunktionen bleiben erhalten



G-POWER 3er E46 / Z4 E85 SK Plus Kompressorsystem

„X-MAS EDITION“



SK Plus „X-MAS EDITION“ 306 PS (225 kW)/ 360 Nm:

statt 3.868.- € jetzt nur 3.287.- €



- überlegene Mehrleistung und Drehmomentsteigerung

- für Selbstmontage entwickelt – inkl. detaillierter Montageanleitung



Interessiert? Dann senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage über den G-POWER Onlineshop und Sie erhalten umgehend Ihr persönliches Angebot per Email.



>> G-POWER Onlineshop

