Vorverkauf für den 32. Int. ADAC Truck-Grand-Prix startet: Vergünstigte Tickets sind bis Weihnachten erhältlich

Der 32. Internationale ADAC Truck-Grand-Prix (30. Juni bis 2. Juli) wird auch im kommenden Jahr eines der großen Highlights am Nürburgring. Noch arbeiten die Veranstalter an den Programm-Details, doch bereits jetzt steht fest, dass es auch 2017 am Ring eine Party geben wird, die ihresgleichen sucht. Für diejenigen, die sich oder Anderen ein einmaliges Weihnachtsgeschenk bescheren möchten, gibt es zum Vorverkaufsbeginn am 21. Oktober gute Neuigkeiten: wer bis zum 31. Dezember Tickets der Kategorie Gold bestellt, erhält diese zum Preis der günstigeren Silber-Kategorie. Außerdem wird allen Campern, die bis zum oben genannten Datum buchen, die Parkgebühr erlassen. Es kann also gleich doppelt gespart werden!



Motorsport, Show und Musik zum Anfassen - nirgendwo gibt es das so hautnah und ungeschminkt wie beim Internationalen ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring. Neben der Truckrace-Europameisterschaft können sich die Zuschauer auf ein offenes Fahrerlager, viel Show und Unterhaltung im Industriepark und große Stars auf der Open-Air-Bühne freuen. Im Fahrerlager kann man den Mechanikern beim Schrauben und Werkeln zuschauen oder man lässt sich auf Bullenreiten oder eine der vielen Attraktionen der nahezu 100 Aussteller ein. Die Nutzfahrzeugbranche nutzt den Int. ADAC Truck-Grand-Prix seit Jahren als Industriemesse. Lkw-Hersteller und Zubehör-Firmen schlagen während der Tage auf dem Ring im Messepark ihre Zelte auf und präsentieren sowohl dem Fachpublikum als auch der breiten Masse ihre Produktpalette. Das am Freitag stattfindende Truck-Symposium richtet sich als führende Branchen-Plattform an Spediteure, Transportunternehmer, Verbände, Verwaltungen und Behörden sowie Entscheidungsträger aus der Politik.



Ein Tagesticket ist bereits ab 15 Euro verfügbar, das Wochenendticket gibt es schon ab 42,50 Euro. Der Vorverkauf startet am 21. Oktober. Weitere Informationen erhalten Sie unter 0261/1303 300 (werktags 8-18 Uhr und samstags 9-13 Uhr), auf unserer Homepage: www.truck-grand-prix.de oder via Facebook: www.facebook.com/truckgrandprix.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren