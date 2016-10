Neues "Kompetenzzentrum Gesundheit" für Zeitschriften und Gesundheitsportale der FUNKE MEDIENGRUPPE

Die FUNKE MEDIENGRUPPE richtet die Berichterstattung zu Medizin- und Gesundheitsthemen neu aus und gründet ein überregionales „Kompetenzzentrum Gesundheit". Die neue Redaktionseinheit produziert qualitativ hochwertige Inhalte für die Programm- und Frauenzeitschriften in Hamburg und München sowie für die Gesundheitsportale (z.B. lifeline.de, gesundheitsberatung.de) der FUNKE MEDIENGRUPPE.



„Das Thema Gesundheit spielt für unsere Leser eine überragende Rolle und ist deshalb in unseren Zeitschriften eine leserbindende und erfolgreich zu vermarktende Größe. Das neue Kompetenzzentrum wird den FUNKE-Zeitschriften noch stärkeres Gewicht im Leser- und Anzeigenmarkt verleihen – mehr Gesundheit geht nicht", sagt Jochen Beckmann, Verlagsgeschäftsführer FUNKE Zeitschriften.



Für die Leitung des Kompetenzzentrums konnten mit Irene Biemann und Georg Francken zwei ausgewiesene Gesundheits- und Medizin-Experten gewonnen werden. Irene Biemann war zuletzt Leiterin der Health Agency von Burda Offenburg. Georg Francken war, neben seiner Tätigkeit als erfolgreicher Autor von medizinischen Sachbüchern, in leitender Position unter anderem für Stern und Fit for Fun tätig und arbeitet seit langem für die FUNKE-TV-Zeitschrift HÖRZU. Standort des neuen „Kompetenzzentrums Gesundheit" der FUNKE Zeitschriften wird Ismaning bei München sein, wo auch die Gesundheitsportale der FUNKE MEDIENGRUPPE beheimatet sind.



„Mit dem Aufbau unserer Zentralen Serviceredaktion, die bereits erfolgreich alle Service-Ressorts der FUNKE-Frauentitel beliefert, sind wir den ersten Schritt gegangen. Unser neues ‚Kompetenzzentrum Gesundheit‘ bündelt nun standortübergreifend unsere journalistische Schlagkraft in diesem hart umkämpften Markt und bietet unseren Lesern medizinische Expertise auf Top-Niveau", erklärt Sonja Oster, Geschäftsführerin der FUNKE Women Group.

FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH

Die FUNKE MEDIENGRUPPE ist auf dem Weg, das beste Medienhaus in Deutschland zu werden. Der Fokus liegt auf zwei Geschäftsfeldern: Regionalmedien sowie Frauen- und Programmzeitschriften. Mehr als 1.500 Journalisten und rund 4.000 "Medienmacher" arbeiten bei FUNKE. In Deutschland gibt das Unternehmen Tageszeitungen in Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen heraus, darunter "Berliner Morgenpost", "Braunschweiger Zeitung", "Hamburger Abendblatt", "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" und "Thüringer Allgemeine". Im Magazinbereich gehört FUNKE zu den größten Anbietern. Zum Portfolio zählen Titel wie "Hörzu", "Gong", "TV Digital", "die aktuelle", "Frau im Spiegel" oder "Bild der Frau". Hinzu kommen zahlreiche Rätsel- und Spezialzeitschriften sowie Lebensart-Magazine. An allen ihren Tageszeitungsstandorten gibt die FUNKE-Gruppe die jeweils führenden Anzeigenblätter heraus. In NRW hält FUNKE Mehrheitsbeteiligungen an lokalen Radiosendern. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch auf dem österreichischen Zeitungsmarkt engagiert ("Kronen Zeitung", "Kurier").

