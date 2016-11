Dezente Sicherung

Sie geben Halt, bieten Sicherheit und haben einen prägenden Einfluss auf das gesamte Erscheinungsbild von Treppenkonstruktionen: Geländer und Handläufe sind wichtige Elemente bei der Planung, denn sie geleiten Jung und Alt verlässlich von einer Ebene zur anderen. Optisch verbinden sie die Treppenanlage zu einem harmonischen Ganzen und runden die Abstimmung auf das Wohnambiente individuell ab. Als einer der führenden deutschen Hersteller beachtet Fuchs-Treppen nicht nur sämtliche Normen und Sicherheitsvorschriften, sondern geht sowohl im Design als auch in der Funktionalität auf die individuellen Wünsche der Kunden ein.



Geländerkonstruktionen werden an den Wangen und auf den Stufen um das gesamte Treppenauge befestigt. Ein zusätzlicher Handlauf an der Wand erhöht Komfort und Sicherheit. Material und Form des Handlaufs sollten so gewählt werden, dass er sich gut umgreifen lässt. Gerade im fortgeschrittenen Alter, wenn körperliche Beeinträchtigungen die Beweglichkeit einschränken können, sind stabile Handläufe wichtig. Stahl- oder Edelstahlrohre sind hierfür besonders griffig, aber auch Hartholz oder lackiertes Weichholz sind aufgrund ihrer warmen Haptik sehr beliebt. Generell muss ein Handlauf in einer Höhe zwischen 80 cm und 115 cm angebracht werden – die komfortabelste Höhe hängt allerdings von der Körpergröße ab. Gemessen wird lotrecht über Stufenvorderkante bis zur Oberkante des Handlaufs.



Wenn kleine Kinder im Haushalt leben, kann bereits bei der Planung des Geländers einiges für ihre Sicherheit getan werden. So bieten sich in diesem Fall eher senkrechte Geländerstäbe an, da so kein „Leitereffekt" entsteht. Sind jedoch mitlaufende Stäbe aus Gestaltungsgründen gewünscht, können Glasscheiben eine Lösung sein. Diese werden mit Glashaltern befestigt und können später wieder entfernt werden. Auch ein nach innen versetzter Handlauf erschwert Überkletterversuche



Treppengeländer gibt es in zahlreichen unterschiedlichen Designvarianten, wobei die Materialien für Handlauf und Füllung – beispielsweise Stahl, Edelstahl oder Massivholz – fast nach Belieben kombiniert werden können. Doch welches Geländer das richtige ist, hängt außer von Gestaltungswünschen auch vom Nutzerverhalten und von der Treppenkonstruktion selbst ab. Deshalb ist bei der Treppenplanung eine persönliche Beratung vor Ort zu empfehlen, die Fuchs-Treppen beispielsweise kostenlos anbietet.



So lassen sich Gestaltungsräume bei optimaler Sicherheit voll ausschöpfen. Anschließend wird jede Treppe individuell nach Aufmaß geplant, in Deutschland gefertigt und von eigenen Monteuren des Unternehmens passgenau eingebaut – komplett aus einer Hand.



Informationen und Planungsvorschläge gibt es kostenlos bei Fuchs-Treppen

Fuchs Treppenbau GmbH

Individuelle Maßanfertigung in höchster Qualität und mit handwerklicher Präzision - dafür steht Fuchs-Treppen. Das süddeutsche Unternehmen fertigt klassische Harfen- und elegante Spindeltreppen, Ganzholz- und Stahlmodelle oder Materialkombination in vielen Varianten. Das Programm wird ergänzt durch eine große Palette an Geländern und Handläufen. Hinzu kommen Besonderheiten wie Multicolorstufen oder der patentierte Sylomer-Trittschallschutz, der optional erhältlich ist. Maßgeschneiderte Treppen sind unabhängig von Form und Material besondere Schmuckstücke. Die Garantie dafür, dass sie präzise zu individuellen Vorlieben und den Besonderheiten des Raumes passen, bieten nur Treppen-Spezialisten wie Fuchs-Treppen, die Designwünsche im Einklang mit Bauvorschriften perfekt umsetzen können.



Fuchs-Treppen bietet das komplette Gewerk aus einer Hand, einschließlich kostenloser, deutschlandweiter Beratung. Heimische Produktion nach Maß und Montage durch fest beim Unternehmen angestellte Fachkräfte geben Sicherheit von der individuellen Erstellung des Aufmaßes über die präzise Fertigung bis hin zum passgenauen Einbau der Treppenanlage. Drei Produktionsstätten und 18 Verkaufsbüros stehen für eine flächendeckende Präsenz in ganz Deutschland.

