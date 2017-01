Tanzende Drachen in Singapur

FTI präsentiert Singapur als Highlight of the Year 2017. Die größte Parade Asiens lässt Besucher im Februar in die kulturelle Vielfalt des asiatischen Schmelztiegels eintauchen. Kulinarische Hochgenüsse versetzen Besucher ins Schwärmen.



Tanzende Drachen, schillernde Wagen, farbenfroh Kostümierte und heitere Stelzenläufer verwandeln Singapur während der zweitägigen Chingay Parade am 19. und 20. Februar 2017 in ein strahlendes Straßentheater. Die größte Wagenparade Asiens rund um das Pit Building am Republic Boulevard stellt für Besucher eine ideale Möglichkeit dar, in die multiethnische Persönlichkeit des Stadtstaats einzutauchen. Chinesische, malaysische, indische und eurasische Elemente fließen in den Umzug ein und spiegeln die wechselhafte Geschichte Singapurs wieder. „Als unser Highlight of the Year stellen wir die Vielseitigkeit und Multikulturalität der Stadt des Löwen im Reisejahr 2017 mit seinen außergewöhnlichen Erlebnissen für unsere Gäste in den Vordergrund“, so Ulrike Meissner, Produktmanagerin für Südostasien bei FTI. Das Spektrum der Freizeitmöglichkeiten bildet der Münchner Veranstalter im Highlight-Jahr auf einer extra Doppelseite im Katalog ab. Kunden sind eingeladen, die 5,5-Millionen-Einwohner-Metropole am südlichen Festlandsausläufer Malaysias während eines ausgedehnten Citytrips oder Stopover-Aufenthalt zu entdecken. „Die Vielfalt drückt sich auch im kulinarischen Angebot aus: Man kann sich Singapur im wahrsten Sinne des Wortes auf der Zunge zergehen lassen. 23 Restaurants, darunter zwei Garküchen, wurden 2016 vom Michelin Guide ausgezeichnet. Unbedingt ausprobieren sollten Genießer den Lau Pa Sat Food Court, wo man sich durch die unterschiedlichen asiatischen Kochstile kosten kann“, rät Meissner. Ein spirituelles Erlebnis stellt zudem ein Besuch des Sri Veeramakaliamman Tempel in Little India dar, wo Neugierige hinduistischen Zeremonien beiwohnen oder an Yogastunden teilnehmen können.



Wer dem Trubel der Metropole entfliehen möchte, findet auf Sentosa Island Abwechslung an Badestränden und in Beach-Clubs. Das vorgelagerte Eiland bietet Gästen aber auch die Möglichkeit sich in Freizeitparks zu vergnügen. Stilvoll nächtigen in Strandnähe können Reisende zum Beispiel im Fünf-Sterne Shangri La’s Rasa Sentosa Resort am weißsandigen Siloso Beach. Für Urlauber, die darüber hinaus noch mehr Ruhe suchen, bietet der Münchner Veranstalter eine Kombination mit einem Badeaufenthalt auf der benachbarten indonesischen Insel Bintan an. Per Fähre in knapp einer Stunde von Singapur aus erreichbar, gilt die größte Insel des Riau-Archipels als Geheimtipp. Der ehemalige Stützpunkt für den Gewürzhandel zieht Erholungssuchende mit weitgehend unberührten Stränden und seiner tropischen Fauna in den Bann. FTI-Gästen steht beispielsweise das Vier-Sterne Nirwana Resort Hotel zur Auswahl.



Preisbeispiele:



Pan Pacific Singapore*****, Singapur

3 Nächte sind inklusive Frühstück ab 285 Euro pro Person im De-luxe-Doppelzimmer buchbar.



Nirwana Resort Hotel****, Bintan, Indonesien

5 Nächte sind inklusive Frühstück ab 195 Euro pro Person im Superior-Doppelzimmer buchbar.



Informationen und Buchungen unter www.FTI.de, Tel. 089/710451498 sowie im Reisebüro.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren