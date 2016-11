Neuer Glanz an Thailands Westküste

FTI hat Thailands größte Urlaubsinsel Phuket und den Küstenort Khao Lak zur Wintersaison 2016/17 herausgeputzt. Mit vier Gold by FTI Hotels – darunter dem „The Shore at Katathani“ am Kata Noi Strand – zwei 2sam Hotels, die sich mit ihrem Angebot explizit an Erwachsene richten, Segelabenteuern auf dem legendären Viermaster Star Clipper und garantierten Direktflügen nach Phuket mit Emirates erweitert der Reiseveranstalter sein Angebot im Premium-Segment. „Thailands Westküste ist in den Wintermonaten ein beliebtes Reiseziel, wo Touristen kilometerlange Sandstrände, kulinarische Hochgenüsse, landschaftliche Vielfalt mit Mangrovenwäldern und den berühmten Kalksteinfelsen sowie die Serviceorientiertheit und Gastfreundschaft der Thais bei bestem Preis-Leistungsverhältnis erwartet“, hebt Gunnel Burri, Group Head of Destination Asia bei FTI, die Vorteile hervor. Und ergänzt: „Auch derzeit im Trauerjahr zu Ehren König Bhumibols Adulyadej verbringen unsere Gäste ihren Thailand-Urlaub ganz entspannt. Natürlich sollte man sich in der Öffentlichkeit respektvoll verhalten und kleiden. Zudem empfehlen wir unseren Gästen, sich mit Äußerungen zu politischen Ereignissen im Land zurückzuhalten“, so Burri weiter.



Thailand-Fans und -Interessierten steht eine große Auswahl an Ausflugsmöglichkeiten, kulturellen Veranstaltungen sowie Restaurants und Bars zur Verfügung. Mit Direktflügen von Emirates ab Frankfurt und München via Dubai erreichen Erholungssuchende Phuket schon in zwölf Flugstunden. Bis Juli 2017 stellt FTI Garantieplätze mit der renommierten Airline zur Verfügung und gewährt seinen Gästen so schon bei der Anreise größtmöglichen Komfort. Kleine und noch weniger bekannte benachbarte Inseln erkunden Urlauber erstmals im Rahmen einer achttägigen Segeltour auf der Star Clipper ab und bis Phuket. Die Törns führen je nach Route bis ins malaysische Penang beziehungsweise auf die Insel Langkawi. Auch ankert der Großsegler vor den Inseln Koh Surin, Koh Kradan oder Koh Adang. Die Segelreise lässt sich bestens mit einem Strandurlaub auf Phuket oder in Khao Lak kombinieren. Mit dem „The Shore at Katathani“ bietet der Münchner Veranstalter eine Unterkunft an einer der schönsten Strandbuchten von Phuket an: Eingebettet in einen tropischen Garten genießen Gäste der 48 Pool Villen direkten Zugang zum Kata Noi Strand.



Preisbeispiele:



The Shore at Katathani*****, Phuket

9 Nächte in einer Pool Villa mit Frühstück, Flug und Transfer, z.B. ab Frankfurt oder München am 11. April 2017 mit Emirates, ist ab 2.320 Euro pro Person buchbar.



Pullman Phuket Arcadia*****, Phuket

10 Nächte im Doppelzimmer mit Frühstück, Flug und Transfer, z.B. ab Frankfurt oder München am 4. April 2017 mit Emirates, ist ab 1.190 Euro pro Person buchbar.



The Haven Khao Lak ****+, Khao Lak

10 Nächte im Doppelzimmer mit Frühstück, Flug und Transfer z.B. ab Frankfurt oder München am 10. März 2017 mit Emirates, ist ab 1.380 Euro pro Person buchbar.



Segelabenteuer mit Star Clipper

8 Tage/7 Nächte ab/bis Phuket inklusive Vollpension und Unterhaltung an Bord sind ab 1.780 Euro pro Person buchbar.



[b]Informationen und Buchungen unter www.FTI.de, Tel. 089/710451498 sowie im Reisebüro.[/b]



Hinweis für Redaktionen

Anbei finden Sie ein Foto des Hotels „The Shore at Katathani“.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren