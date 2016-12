Trainingslager in Marbella

Der 1. FSV Mainz 05 absolviert sein Winter-Trainingslager 2017 erneut in Marbella (Andalusien). Vom 4. bis 10. Januar bezieht der Fußball-Bundesligist wie in den Jahren zuvor Quartier im Kempinski Hotel Bahia und trainiert auf der Sportanlage des Estadio Municipal San Pedro de Alcántara. Im Rahmen des Trainingslagers plant Mainz 05 zwei Testspiele am 8. und 9. Januar. Gegner und Anstoßzeiten werden noch bekannt gegeben.



Weiteres Testspiel festgezurrt: 05er testen gegen den FC Thun



Der 1. FSV Mainz 05 hat einen weiteren Testspieltermin in der Wintervorbereitung auf die Rückrunde 2016/2017 festgelegt: Am Sonntag, 15. Januar absolvieren die 05er ein Freundschaftsmatch gegen den Schweizer Erstligisten FC Thun. 05-Coach Martin Schmidt hatte dort bevor er 2010 nach Mainz gewechselt ist für zwei Jahre die U21-Mannschaft trainiert. Die Partie wird um 14 Uhr im Bruchwegstadion angepfiffen. Tickets für Plätze auf der Haupttribüne kosten 10 Euro für Vollzahler, 8 Euro ermäßigt (auch für Mitglieder und Dauerkarteninhaber) sowie für Kinder 6 Euro und sind am Spieltag ab 12 Uhr an den Kassen des Bruchwegstadions erhältlich.



Spiel der Herzen: die Spendenempfänger stellen sich vor



Die Spendenempfänger für das Spiel der Herzen 2016 im Rahmen des Heimspiels der 05er gegen den Hamburger SV am Samstag, 17. Dezember sind gefunden worden – erstmals werden vier Institutionen bedacht. Das Frauenzentrum Mainz e.V., die CLOWN DOKTOREN e.V., Armut und Gesundheit in Deutschland e.V. – Ambulanz ohne Grenzen sowie der Sozialdienst katholischer Frauen mit einem Wohnprojekt für geflüchtete Frauen werden die bei der karitativen Aktion des 1. FSV Mainz 05 und seinen Fans eingenommenen Spendengelder zu gleichen Teilen erhalten.



Die vier Einrichtungen hatten sich auf den Aufruf zur Suche von Spendenempfängern gemeldet und sind von einer Jury aus Vertretern von Fans und Mitgliedern von Mainz 05 hilft e. V. nun aus allen Bewerbern ausgewählt worden. In ihnen wird eine große Vielfalt von Bedürftigen jeden Alters in Mainz und der Umgebung abgebildet – ein wichtiges Anliegen der Organisatoren des Spiels der Herzen. Nachfolgend stellen sich die Institutionen sich und ihre Arbeit vor und erklären, für welche Projekte die Spenden eingesetzt werden sollen:



Frauenzentrum Mainz e.V. – Kunstprojekt „IN DEINEN BILDERN“



Das Frauenzentrum ist seit mehr als 40 Jahren ein Ort und immer auch ein Schutzraum für Frauen – ein Raum, in dem sie Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen finden, ein Raum, der die Möglichkeit bietet, Frauen auf dem Weg zu mehr Selbstbestimmung und Emanzipation zu begleiten. Dass das Kunstprojekt IN DEINEN BILDERN in den Räumen des Frauenzentrums in Zusammenarbeit mit dem Frauennotruf, Fachstelle zum Thema sexualisierte Gewalt stattfinden kann, gewährleistet nicht nur, dass die Frauen an einem Ort sind, an dem sie geschützt arbeiten können, sondern auch, dass ein kompetentes erfahrenes Team hinter ihnen steht. Seit Gründung des Frauenzentrums ist ein vielfältiges und umfassendes Beratungs-, Bildungs- und Kultur-angebot für Frauen entstanden, das immer wieder auf bestehende gesellschaftliche Veränderungen reagiert. Das Frauenzentrum Mainz ist ein eingetragener Verein, welcher sich durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Bußgelder und einen freiwilligen Zuschuss der Stadt Mainz finanziert.



Das Kunstprojekt IN DEINEN BILDERN will geflüchteten Frauen die Möglichkeit geben, sich kreativ und visuell zu begegnen und sich an Erlebtes heranzutasten. Sollten die Frauen während der oder über die Workshops hinaus Unterstützung benötigen, haben sie jederzeit Ansprechpartnerinnen, an die sich wenden können. Dadurch kann ein vertrauensvolles Umfeld geschaffen werden, welches Frauen dazu ermutigen soll, Selbstbewusstsein zu entwickeln, um ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Die Reflektion der eigenen Lebensgeschichte kann Ausgangspunkt dazu sein, eigene Handlungsspielräume zu er-weitern und individuell zu bearbeiten. IN DEINEN BILDERN ist der Versuch, das Unaussprechliche auszudrücken und das zu thematisieren, was nur selten thematisiert wird: erlebte (sexualisierte) Gewalterfahrungen, die sich in die Leben der Frauen eingeschrieben haben. Selbstbewusstsein, Emanzipation, Selbstbestimmung sind keine Selbstverständlichkeiten, sondern benötigen ein Lebensumfeld, das die Frauen nicht mit Gewalt unterdrückt und ihren Erfahrungen keinen Raum gibt.



DIE CLOWN DOKTOREN E.V. - Lachen verbindet Generationen



Regelmäßige Besuche der Clowndoktoren erleichtern kranken Kindern die schwere Zeit in der Kinderklinik. Krankenhausaufenthalte sind besonders für Kinder eine schwierige Situation, die sie aus vertrauten Beziehungen reißt. Sie verlassen ihr soziales Umfeld und sind Stress-Situationen ausgesetzt. Eine tiefgreifende Verunsicherung, Angst und Traurigsein sind oft die Folge. Die Clowndoktorenvisiten helfen Kindern und Eltern, mit Lachen und Spaß für einen Augenblick dem bedrückenden Alltag zu entfliehen. Im Spiel mit den Clowns mobilisieren kranke Kinder neue Energien, fassen Mut und Zuversicht. Dies wirkt sich positiv auf den Gesundheitszustand aus und unterstützt den Heilungsprozess.



Als erster Verein in Deutschland startete DIE CLOWN DOKTOREN E.V. 1994 seine Arbeit. Die Visiten finanzieren sich zu 100 % aus Spendenmittel. Die Spenden kommen der Arbeit in den Kinderkliniken und damit den kleinen Patienten zugute. Seit 2009 besuchen die Clowndoktoren auch Senioreneinrichtungen und bereichern den Alltag der alten hilfsbedürftigen Bewohner. Das Pflegepersonal berichtet oft, dass selbst schwer demenziell erkrankte Menschen, nach den Visiten sehr viel wacher und ansprechbarer sind.



Anfang 2017 startet eine Initiative, die Kindergarten- und Schulkinder mit Senioren in Rheinland-Pfalz in Kontakt bringt. Die Begegnungen unter dem Motto „Lachen verbindet Generationen“ sollen ganz im Zeichen der Kraft des Humors stehen. Eine Gruppe von Grundschülern bzw. Kita-Kindern besucht zusammen mit Clowndoktoren in regelmäßigen Abständen Senioren in rheinland-pfälzischen Pflegeeinrichtungen, mit einem im Vorfeld zusammen mit einem Clowndoktor erarbeiteten künstlerischen Programm. Bei den beteiligten Kita-/Schulkindern wird das Bewusstsein für die eigene Emotionalität geweckt, die Sozialkompetenzen sollen gestärkt werden. Das aktive Zusammenspiel stärkt Mitgefühl und Einfühlungsvermögen für ältere Generationen und bringt im alltäglichen Lebenszusammenhang das Thema „Älterwerden“ in das familiäre Umfeld zurück. Ziel ist, dass die beteiligten Kinder in Familie und bei Freunden und Bekannten die positiven Erfahrungen aus dem Projekt teilen und darüber berichten.



„Wir freuen uns außerordentlich, dass Mainz 05 hilft e.V. sich für die Förderung unseres Generationenprojekts entschieden hat“, erklärt Rainer Bormuth, Geschäftsführer von DIE CLOWN DOKTOREN E.V.. „Wir sind sicher, dass die gute Kooperation und die tolle Unterstützung der 05er auch diesem Projekt die nötige Dynamik verleiht. Dann können unsere Clowndoktoren zusammen mit Kindern für bunte, humorvolle Momente in der Begegnung mit hilfsbedürftigen, alten Menschen sorgen. Herzlichen Dank!“



Armut und Gesundheit in Deutschland e.V. – Ambulanz ohne Grenzen



Der Verein „Armut und Gesundheit in Deutschland e.V.“ entwickelt und unterstützt seit 1997 Initiativen, Modelle und Projekte, die die Gesundheitsversorgung armer und sozial benachteiligter, insbesondere wohnungsloser Menschen verbessern. Sie leisten zum einen ganz konkrete Hilfen, zum anderen wollen sie armuts- und krankheitsfördernde Strukturen verändern. Das Projekt „Ambulanz ohne Grenzen“ steht für jedermann offen, der nicht oder nur unzureichend krankenversichert ist und medizinische Hilfe benötigt. Das Angebot umfasst kostenfreie fachärztliche Behandlung sowie kompetente Beratung durch Sozialarbeiter, um beispielsweise als nichtversicherter Mensch wieder in eine Krankenversicherung zu kommen. Wie in allen Arbeitsbereichen des Vereins ist es das erklärte Ziel, die Entstehung von Parallelsystemen zu vermeiden und stattdessen die Reintegration der Menschen in das reguläre Gesundheits- und Sozialsystem zu erreichen.



In der „Ambulanz ohne Grenzen“ halten vorwiegend ehrenamtlich tätige Ärzte regelmäßige Sprechstunden ab. Das Spektrum umfasst hierbei alle wesentlichen Fachgebiete von Zahnärzten und Gynäkologen bis hin zu Kinderärzten und Psychiatern. Die „Ambulanz ohne Grenzen“ ist als niedrigschwellige Anlaufstelle bekannt und verfügt trotzdem über einen praxisartigen Status. Durch die direkte Anwendung von Arzneimitteln vor Ort wird hierbei die für den Erfolg medizinischer Behandlung notwendige Therapietreue gewährleistet. Es ist allerdings nicht möglich die verordneten Medikamente mit einer Krankenkasse abzurechnen. Die Kosten müssen durch Spenden finanziert werden.



„Jeder von uns weiß, wie wichtig eine Gesundheitsversorgung ist, gerade wenn man krank ist. Leider ist unser Gesundheitsversorgungssystem nicht für jeden bedürftigen Menschen zugänglich. Dagegen wollen wir als Verein Armut und Gesundheit etwas tun. Mit der langjährigen Unterstützung durch Mainz 05 Hilft können wir einen Teil unserer Patienten versorgen - dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Gerhard Trabert, erster Vorsitzender von Armut und Gesundheit in Deutschland e. V.



Sozialdienst katholischer Frauen - Wohnprojekt für geflüchtete Frauen



Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) ist ein Laienverband, in dem Fachkräfte und Ehrenamtliche zusammenarbeiten. Professionalität und Kompetenz stehen dabei vor dem Hintergrund einer christlichen Weltsicht. Der Sozialdienst katholischer Frauen in Mainz hilft und berät Frauen, Kinder und Familien aller Konfessionen und Nationalitäten kostenlos und anonym. Dazu bietet der SkF eine Reihe aufeinander abgestimmter praktischer Hilfen, u.a. das Frauenhaus für gewaltbedrohte Frauen und ihre Kinder, die Lern- und Spielstube für Kinder aus sozial benachteiligten Familien, die Kleiderkammer oder den „Babykorb“ für junge Mütter.



Seit November 2014 ist SkF auch Träger eines Wohnprojektes für alleinstehende Flüchtlingsfrauen. Um die Chancen der dort untergebrachten Kinder zu verbessern und eine neue Lebensperspektive zu entwickeln werden die Kinder in unserer bestehende Lern-/Spielstube mitbetreut. Ziel ist die Förderung sozialer Kompetenzen wie Gruppenfähigkeit, Regelanerkennung, Konfliktfähigkeit sowie der Erwerb der deutschen Sprache.



Ein besonderer Betreuungsbedarf ergibt sich daraus, dass ein Großteil der Kinder schwer traumatisiert ist. Daher ist es notwendig, dass neben üblichen sozialen Aktivitäten wie Ausflügen und Freizeiten, zusätzlich auch Sozialarbeiter um die Kinder kümmern. Jedes Kind wird dabei individuell unterstützt um die Integration zu fördern. Neben einer Familienfreizeit für die Flüchtlingskinder und ihre Mütter Ausflügen zusätzlichem Lernmaterial zum Spracherwerb wird mit einem erhöhten Betreuungsbedarf gerechnet. Diese Kosten sollen über das Spendengeld abgedeckt werden.

