Klassische Klänge für den guten Zweck

Klassischer Musik auf höchstem Niveau lauschen und dabei auch noch Gutes tun? Aber klar doch – bei Mainz 05 PROMS, dem Benfiz-Classic-Concert in der OPEL ARENA, welches „Mainz 05 hilft e. V." gemeinsam mit dem Philharmonischen Staatsorchester Mainz am Mittwoch, 14. Dezember um 19:30 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr) nun bereits zum dritten Mal auflegt. Dabei wartet die eine oder andere Überraschung aufs Publikum – Mitsingen erwünscht!



Alle Besucher erwartet neben einem außergewöhnlichen Programm der musikalischen Extraklasse mit klassischer Musik vom Feinsten. Unter der Leitung des bekannten Dirigenten Hermann Bäumer unternehmen die Zuhörer gemeinsam mit dem Staatsorchester eine musikalische Zeitreise durch 111 Jahre Mainz 05. Dabei wartet die eine oder andere Überraschung aufs Publikum.



Die Eintrittskarte kostet 19,05 Euro – allerdings darf gern mehr gegeben werden, denn alle Einnahmen kommen Mainz 05 hilft e. V. zugute. Der Charity-Verein des 1. FSV Mainz 05 unterstützt mit dem Geld Sozialprojekte oder unverschuldet in Not geratene Personen aus Mainz und der Region. Unterstützt wird das Benefiz-Classic-Concert von der Firma Speyer & Grund, der Sparda Bank Südwest, Porsche und Audi Mainz sowie Radio RPR1 und der EWR AG Worms.



Beginn ist um 19:30 Uhr und der Einlass erfolgt ab 18:30 Uhr. Die Platzwahl ist frei. Tickets für dieses außergewöhnliche Benefiz-Konzert sind ab Mittwoch, 2. November im 05er Fanshop an der OPEL ARENA, sowie in der Mainzer Innenstadt (Seppel-Glückert-Passage), im Ticketshop des AZ-Kundencenters am Markt sowie an den Theaterkassen des Staatstheaters erhältlich.

