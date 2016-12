Karten für Auswärtsspiel in Frankfurt noch bis kommenden Mittwoch

Der Kartenvorverkauf zum Auswärtsspiel des 1. FSV Mainz 05 bei Eintracht Frankfurt (Dienstag, 20. Dezember, 20:00 Uhr) läuft in den 05er Fanshops an der OPEL ARENA, in der Seppel-Glückert-Passage in der Mainzer Innenstadt sowie im Online-Ticketshop unter www.mainz05.de und über die 05er Tickethotline unter 06131 375500 noch bis Mittwoch, 14. Dezember um 19 Uhr.



Tickets für das Spiel in der Commerzbank-Arena kosten für Sitzplätze 26 Euro sowie für Stehplätze 16 Euro. Alle Ticketpreise enthalten 1 Euro Vorverkaufsgebühr. Zur Partie in Frankfurt wird der 1. FSV Mainz 05 keine Fanbusse einsetzen. Die Eintrittskarten für das Spiel sind ab fünf Stunden vor der Partie bis Betriebsschluss zur An- und Abreise in die Commerzbank-Arena als Fahrkarten für Busse, S-Bahnen und Regionalzüge im RMV-Gebiet nutzbar.



UEFA bestraft Mainz 05 für das Abbrennen von Pyrotechnik



Weil Fans auf den Auswärtsspielen des 1. FSV Mainz 05 in der UEFA Europa League beim RSC Anderlecht sowie beim AS Saint-Étienne Pyrotechnik abgebrannt haben, hat die UEFA den 1. FSV Mainz 05 nun zu einer Strafe über 33.500 Euro verurteilt. Die Ermittlungen zur Überführung von Verantwortlichen laufen in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden. Mainz 05 wird dabei jeden möglichen Schritt unternehmen Verantwortliche haftbar zu machen und mit Schadenersatzforderungen persönlich in Regress zu nehmen.



„Für uns als Verein ist das eine sehr harte Strafe. Das rücksichtslose und gesetzeswidrige Verhalten einiger weniger Chaoten zu Lasten unseres Clubs aber auch zu Lasten aller anderen Fans im Block verurteilen wir und werden wir auch nicht tolerieren", sagt 05-Präsident Harald Strutz.



Klassische Klänge für den guten Zweck



Klassischer Musik auf höchstem Niveau lauschen und dabei auch noch Gutes tun? Aber klar doch – bei Mainz 05 PROMS, dem Benefiz-Classic-Concert in der OPEL ARENA, welches „Mainz 05 hilft e. V." gemeinsam mit dem Philharmonischen Staatsorchester Mainz am Mittwoch, 14. Dezember um 19:30 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr) nun bereits zum dritten Mal auflegt. Alle Besucher erwartet neben einem außergewöhnlichen Programm der musikalischen Extraklasse mit klassischer Musik vom Feinsten. Die Eintrittskarte kostet 19,05 Euro – allerdings darf gern mehr gegeben werden, denn alle Einnahmen kommen Mainz 05 hilft e. V. zugute. Unterstützt wird das Benefiz-Classic-Concert von der Firma Speyer & Grund, der Sparda Bank Südwest, Porsche und Audi Mainz sowie Radio RPR1 und der EWR AG Worms.



Tickets für dieses außergewöhnliche Benefiz-Konzert gibt es noch bis Dienstag, 13. Dezember, in den 05er Fanshops an der OPEL ARENA, in der Mainzer Innenstadt (Seppel-Glückert-Passage), im Ticketshop des AZ-Kundencenters am Markt sowie an den Theaterkassen des Staatstheaters und an der Abendkasse.



Pressekonferenz am Donnerstag/Trainingsplan



Die Pressekonferenz des 1. FSV Mainz 05 mit Trainer Martin Schmidt vor dem Spiel gegen den HSV (Samstag, 17. Dezember, Anpfiff 15:30 Uhr) findet am Donnerstag, 15. Dezember um 12 Uhr im Pressekonferenzraum der OPEL ARENA statt. Der Zugang erfolgt über das Treppenhaus T2. Zu diesem Termin laden wir Sie sehr herzlich ein.

