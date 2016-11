Hinweise für Individualreisende

Gute Nachrichten für Fans des 1. FSV Mainz 05, die individuell zum Spiel der Europa League beim AS Saint-Étienne (Donnerstag, 21:05 Uhr) anreisen. Im Rahmen eines Sicherheitsmeetings mit den französischen Sicherheitskräften und Vertretern beider Klubs am Mittwochabend ist festgelegt worden, dass in Kleinbussen oder PKW anreisende Mainzer Fans am Spieltag ab 12 Uhr die Parkplätze am Stade Geoffroy-Guichard nutzen und sich anschließend ungehindert in der Stadt bewegen können.



Der 1. FSV Mainz 05 weist seine Fans dennoch auf jederzeit mögliche Kontrollen durch die Sicherheitskräfte hin und bittet seine Fans, den Anweisungen der Sicherheitskräfte unbedingt zu folgen. Der 1. FSV Mainz 05 bittet alle anreisenden Fans, auch die nachfolgenden Informationen zu berücksichtigen:





Stadionöffnung ist um 19:35 Uhr

Im Stadion kann bar bezahlt werden





Es wird keine Tageskasse für Gästefans öffnen: Sollten noch Tickets benötigt werden, bitte an die Fanbeauftragten David Moschner (+49 176 1905 00 99) und Ben Praße (+49 170 579 09 06)





Kameras für den privaten Gebrauch sind erlaubt

Die Mitnahme von Taschen und Rucksäcken ist nicht gestattet

Es gibt nach dem Spiel eventuell eine 30minütige Blocksperre



