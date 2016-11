Heimspiel gegen FC Bayern München: Frühe Anreise entzerrt Einlass-Kontrollen

Der 1. FSV Mainz 05 setzt auch in der Bundesliga-Saison 2016/2017 auf erweiterte Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen seines bewährten Sicherheitskonzepts. Daher müssen Rucksäcke sowie Taschen und Beutel, die größer sind als DIN-A4-Format, mit Hilfe unseres Ordnungsdienstes an den Eingängen abgegeben werden. Diese werden für die Dauer des Stadionaufenthalts verwahrt, um Fehldeutungen und Panik bei liegengelassenen Rucksäcken sowie Stolperfallen auf Treppen und Tribünen bei Evakuierung zu vermeiden.



Bei der Rückgabe der Taschen aus der Verwahrstelle kann es bei größerem Andrang zu Wartezeiten kommen. Mainz 05 bittet daher alle Zuschauer und Fans um Verständnis, größtmögliche Kooperation zur reibungslosen Abwicklung der Kontrollen und darum, generell auf die Mitnahme von Taschen, Beuteln und Rucksäcken zu verzichten.



Die Stadiontore der OPEL ARENA öffnen zum Heimspiel der 05er gegen den FC Bayern München (Freitag, 2. Dezember) wie gewohnt zwei Stunden vor Anpfiff um 18:30 Uhr. Da das Fanaufkommen zum ausverkauften Spiel sehr hoch sein wird, bittet Mainz 05 die Fans um eine möglichst frühzeitige Anreise, damit die Kontrollen an den Eingängen entzerrt werden können.

