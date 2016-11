Große Rabattaktion zum "Black Friday"

Rechtzeitig zum Start der Vorweihnachtszeit startet der 1. FSV Mainz 05 für seine Fans und Kunden auch in diesem Jahr wieder eine Rabattaktion zum „Black Friday" (Freitag, 25. November).



In den 05er-Fanshops an der OPEL ARENA und in der Seppel-Glückert-Passage in der Mainzer Innenstadt sowie online unter www.mainz05shop.de gibt es an diesem Tag 19,05 % Rabatt auf alle Textilien.



Für Mitglieder des 1. FSV Mainz 05 lohnt sich der Einkauf am „Black Friday" sogar doppelt: Sie können die 19,05 % aus der Aktion mit dem dauerhaften Mitgliederrabatt von 10 % kombinieren und erhalten somit am Freitag ganze 29,05 % Rabatt auf ihren Textil-Einkauf. Lediglich ohnehin bereits reduzierte Ware ist vom Rabatt ausgeschlossen.



Wer also die Chance nutzen will, bereits einige Weihnachtswünsche abzuhaken oder einfach nur so seinen 05-Textilien-Bedarf decken möchte, sollte sich den „Black Friday" in den 05-Fanshops und unter www.mainz05shop.de nicht entgehen lassen.

