Donnerstag Start freier Vorverkauf Hamburger SV

Am Donnerstag, 17. November startet der freie Kartenvorverkauf des 1. FSV Mainz 05 für das Heimspiel gegen den Hamburger SV (Sanstag, 17. Dezember, 15:30 Uhr). Die Tickets sind ab 8 Uhr an der Stadionkasse 7/8 der OPEL ARENA (nur am Tag des Vorverkaufsstarts), telefonisch über die Ticket-Hotline unter 06131-375500, in allen bekannten Vorverkaufsstellen in Mainz und im Mainzer Umland und online unter www.mainz05.de sowie ab 10 Uhr in den 05er Fanshops an der OPEL ARENA und in der Mainzer Innenstadt (Seppel-Glückert-Passage) erhältlich.



UEFA-Europa-League-Auswärtsspiel gegen Saint-Étienne: Donnerstag Start freier Vorverkauf



Am Donnerstag, 17. November startet der freie Kartenvorverkauf des 1. FSV Mainz 05 für das Spiel in der UEFA Europa League beim AS Saint-Étienne (Donnerstag, 24. November, 21:05 Uhr). Die Sitzplatzkarten für die Partie des fünften Spieltags in der Gruppenphase kosten einheitlich 21 Euro, im Block gilt freie Platzwahl. Die Kartenbegrenzung pro Fan liegt bei vier Karten. Tickets sind ab 8 Uhr an der Stadionkasse 7/8 der OPEL ARENA (nur am Tag des Vorverkaufsstarts), telefonisch über die Ticket-Hotline unter 06131-375500 und online unter www.mainz05.de sowie ab 10 Uhr im 05er Fanshop an der OPEL ARENA erhältlich.



UEFA-Europa-League-Heimspiel gegen FK Qäbälä: Samstag Start freier Vorverkauf



Am Samstag, 19. November startet der freie Kartenvorverkauf für das letzte Heimspiel der 05er in der UEFA-Europa-League-Gruppenphase gegen FK Qäbälä (Donnerstag, 8. Dezember, 19 Uhr). Sitzplätze auf der Lotto Rheinland-Pfalz und ENTEGA Tribüne kosten 20 Euro (ermäßigt 18 Euro, Kinder 16 Euro), Sitzplätze in den Blöcken K + O auf der Südtribüne 29 Euro (25 Euro ermäßigt, Kinder 21 Euro). Für Sitzplätze in den Blöcken A + E auf der Haupttribüne sowie L – N auf der Süd-Tribüne zahlt man 35 Euro (ermäßigt 31 Euro, Kinder 27 Euro). Komfortsitze auf der Haupttribüne kosten 50 Euro.



Sowohl der Support-Bereich auf der Süd-Tribüne als auch die Blöcke P bis S auf der Lotto-Rheinland-Pfalz-Tribüne werden bei Heimspielen in der UEFA Europa League als normaler Sitzplatz-Bereich bewertet - dementsprechend gilt keine freie Platzwahl, es gilt der auf dem Ticket angegebene Sitzplatz. Die Ermäßigungen gelten für Schüler, Studenten, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Rentner, Schwerbehinderte ab 50 % und in der speziellen Kategorie Kinder von 7 bis 12 Jahren. Kinder bis einschließlich des 6. Lebensjahres erhalten kostenfreien Zutritt, jedoch ohne Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz.



Die Tickets sind ab 10 Uhr in den 05er Fanshops an der OPEL ARENA, in der Mainzer Innenstadt (Seppel-Glückert-Passage) sowie an Stadionkasse 7/8 der OPEL ARENA, über die Ticket-Hotline unter 06131-375500 und online unter www.mainz05.de erhältlich.



Heimspiel gegen SC Freiburg: noch Karten erhältlich



Alle 05-Fans, die sich das Bundesliga-Heimspiel des 1. FSV Mainz 05 gegen den SC Freiburg (Samstag, 19. November, Anpfiff 15:30 Uhr) nicht entgehen lassen möchten, haben noch die Möglichkeit, sich Eintrittskarten zu sichern. Es gibt noch Karten in nahezu allen Bereichen. Die Tickets sind in den 05-Fanshops an der OPEL ARENA sowie in der Mainzer Innenstadt in der Seppel-Glückert-Passage, im Online-Ticketshop unter www.mainz05.de, über die Ticket-Hotline unter 06131-375500 sowie am Spieltag selbst ab 10 Uhr an der Kasse 6 des Bruchwegstadions und an den Tageskassen der OPEL ARENA erhältlich.

