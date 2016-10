Die Fußballschule des 1.FSV Mainz 05 begeistert in China - Training mit Kindern im Armenviertel

Eine vierköpfige Delegation des 1.FSV Mainz 05 begab sich in der ersten Oktoberwoche auf eine zehntägige Reise ins Reich der Mitte. In der Millionenstadt Guiyang im Südwest der Volksrepublik China richtete die 05er-Fußballschule in Kooperation mit ihren Partnern Fun Sport Cultural Development Co. und Schächter Management & Sports ein Fußballcamp für 80 Kinder aus.



Bereits im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung mit zahlreichen Pressevertretern konnte man das große Interesse am 1.FSV Mainz 05 und der Bundesliga in China erahnen. Die Berichterstattung der Printmedien und Fernsehsender Guiyang TV sowie CCTV Online erreichte ein zweistelliges Millionenpublikum.



"Wir sind begeistert von der Professionalität und der Begeisterungsfähigkeit des Mainzer Trainerteams. Alle unsere Erwartungen wurden sowohl auf als auch neben dem Platz weit übertroffen", so Junjie Guan, Präsident von Fun Sport Cultural Development Co. Die Kinder lernten neben neuen fußballerischen Eindrücken die deutsche Küche, Kultur und Sprache näher kennen. Darüber hinaus wurden etwa 50 hospitierende chinesische Trainer separat geschult und weitergebildet.



Emotionales Highlight der Reise war ein Trip ins Landesinnere. Dem Besuch der lokalen Schule, in der Waisen und Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen leben und lernen, folgte eine einstündige Trainingseinheit in den staubigen Straßen der Gemeinde. Dem Trainingskick mit improvisierten Toren aus Mülleimern und Abfallresten jubelte das ganze Dorf zu.



"Wir nehmen unvergessliche Eindrücke aus einer perfekt organisierten Woche mit nach Mainz. Wir freuen uns auf zahlreiche weitere Veranstaltungen in China", so Ronald Wendel, Leiter der 05er-Fußballschule. Bereits vor der Heimreise konnten Ronald Wendel und Sebastian Schächter sieben weitere Camps terminieren.









