Wer sich am Freitag den 20. Januar Autogramme von Alexander Hack und Levin Öztunali sichern möchte, hat ab 18 Uhr bei der großen Autogrammstunde im 05er City-Fanshop in der Seppel-Glückert-Passage in der Mainzer Innenstadt die Gelegenheit dazu. Die beiden 05-Profis stehen allen interessierten Fans darüber hinaus auch für Fotos und einen kleinen Plausch zur Verfügung.



Bei der gleichzeitig stattfindenden „Happy Hour" von 18:00 bis 19:00 Uhr gibt es 10 Prozent auf alle im Fanshop befindlichen Waren. Bereits reduzierte Ware ist von der Aktion ausgeschlossen. Unsere Mitglieder erhalten einschließlich ihres Mitgliederrabattes sogar 20 Prozent Rabatt. Der 05er City-Fanshop freut sich auf Ihren Besuch!



Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Köln



Die Pressekonferenz des 1. FSV Mainz 05 mit Trainer Martin Schmidt vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln (Sonntag, 22. Januar, Anpfiff 17:30 Uhr) findet am Freitag, 20. Januar um 12:00 Uhr im Pressekonferenzraum der OPEL ARENA statt. Der Zugang erfolgt über das Treppenhaus T2. Zu diesem Termin laden wir Sie sehr herzlich ein.



Trainingsplan für die Kalenderwoche 3



Mittwoch: 10:00 Uhr

Freitag: 15:00 Uhr

1. FSV Mainz 05 e. V.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren