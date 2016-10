05er testen gegen FC Karbach in Emmelshausen

Der 1. FSV Mainz 05 wird die Länderspielpause im November für ein Testspiel gegen den FC Karbach nutzen. Die Partie findet im Rahmen der neu geschlossenen Kooperation des Nachwuchsleistungszentrums des 1. FSV Mainz 05 mit dem JFV Rhein-Hunsrück statt. Der Test gegen den Oberligisten wird am Donnerstag, 10. November um 19 Uhr im Stadion Emmelshausen (Am Stadion 8, 56281 Emmelshausen) angepfiffen. Tickets kosten 8 Euro (ermäßigt 6 Euro) und sind am Spieltag ab 17 Uhr an der Abendkasse erhältlich. Kinder bis einschließlich 15 Jahre haben freien Eintritt.

