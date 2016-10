Trendaussage Winter 2016/17 "Retro Glamour"

Zum Jahresende reiht sich ein Event-Highlight ans andere: die Weihnachtsfeier im Büro, das Fest im Familienkreis oder die rauschende Silvesterparty mit den Freunden. Natürlich will Frau zu den verschiedenen Anlässen nicht nur mit dem Outfit, sondern auch in Sachen Frisur so richtig glänzen. Mit den Frisurenvorschlägen und Stylingvarianten von Frisör Klier ist der große Auftritt bei jeder Gelegenheit garantiert. Denn der Trend in Sachen Haare heißt im Winter bei Frisör Klier: Retro-Glamour.



Ladylike ist angesagt



Die Experten des Kreativ-Teams bei Frisör Klier sind sich einig: In der vor uns liegenden Event-Saison stehen die Zeichen auf Opulenz. Frau hat wieder Lust, sich richtig in Schale zu werfen. Für die Haare bedeutet die wieder entdeckte Lust auf Luxus, Schluss mit dem Undone-Look des Sommers. „Glamourös werden Frisuren immer dann, wenn mit verschiedenen Haarstrukturen gespielt wird. Glatte Haaransätze, lockige Spitzen oder glänzende Wellen machen aus einem Alltagslook eine Festfrisur“, weiß Klier-Salonleiterin Andrea Elsen. Damit das Ganze nicht zu „gemacht“ aussieht, setzen die Stylisten in diesem Winter bewusst auf den Kontrast zwischen glänzenden Oberflächen und rauen Strukturen. Locken, Wellen, viel Volumen und Bewegung sind die Must-Haves in dieser Saison. Die handgelegte Wasserwelle, die an die Hollywood-Diven der 40er- und 50er-Jahre erinnert und in den Roaring Twenties ihren Ursprung hatte, feiert ebenso ein Revival. Marlene Dietrich und Grace Kelly prägten diesen Hollywood-Look – Julianne Hough, Dita Von Teese & Co. oder die Styles der 50er- und 60er-Jahre-Serie „Mad Men“ mit January Jones lassen ihn heute wieder aufleben. Aber auch für Sie zu Hause haben die Profis bei Frisör Klier ein paar tolle Tipps, wie der Look gelingt. Wie man eine moderne Wasserwelle hinbekommt, zeigt unser Model im Video: https://www.klier.de/styles-undtrends/ Klier_Do-It-Yourself_Waleria



Farbe ist Luxus



Neben dem Styling spielt natürlich die Farbe eine wichtige Rolle auf dem Weg zum perfekten Glamourlook: „Aktuell werden warme und kalte Nuancen auf dem Kopf miteinander kombiniert, was es so früher nie gegeben hätte“, weiß auch Simone Massar aus dem Klier-Kreativ-Team. Kalt-warme Reflexe sorgen für mehr Farbtiefe und zaubern optisch tolle Licht- und Schatteneffekte. Neueste Farbtechniken von dezenten Babylights bis zum angesagten Balayage spielen dem luxuriösen Look in die Karten. Bei so viel Styling und tollen Farben darf aber auch die Haarpflege in der kalten Jahreszeit nicht zu kurz kom men: Heizungsluft trocknet Kopfhaut und Haare aus. Die Stylinghelfer wie Föhn, Glätteisen und Co. strapazieren zusätzlich durch die extreme Hitze. Aber auch hier wissen die Klier-Experten Rat: „Zur Haarvorbereitung empfehle ich eine leichte BB-Cream, die nicht beschwert, natürlichen Halt verspricht und das Haar zusätzlich mit Feuchtigkeit versorgt. Und passend zu den glänzend-eleganten Looks gibt es reichhaltige Öle mit Glanzpartikeln, die intensiv pflegen und toll aussehen“, so Klier-Kreativ-Team-Mitglied Andrea Elsen.

Über die Frisör Klier GmbH

Ihr Haar - unsere Leidenschaft: Die Frisör Klier GmbH ist Deutschlands größtes Filialunternehmen mit bundesweit mehr als 800 Salons und beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Mitarbeiter allein in Deutschland, davon sind etwa 1.400 Auszubildende.

Pro Tag werden zwischen 20.000 und 25.000 Menschen verschönert.

Der Sitz des 1947 gegründeten Familienunternehmens ist in Wolfsburg.

Weitere Infos unter www.klier.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren