Friesenkrone SJÖ-Challenge bei Koch des Jahres 2016

Eine spezielle Herausforderung erwartete die Teilnehmer beim Wettbewerb „Koch des Jahres“ am 10. Oktober in Salzburg: die Friesenkrone SJÖ-Challenge. Und der Gewinner ist Matthias Walter, Sous Chef im Burgrestaurant Staufeneck, mit seinem Gruß aus der Küche „Friesenkrone - Matjes mit Texturen von roter und gelber Beete mit Schweinehaut, Blutampfer und Malz“.



SJÖ (sprich Schö, Norwegisch „die See“) ist eine innovative Entwicklung von Friesenkrone Feinkost – echter Matjes, völlig neu interpretiert und in Limited Edition. Der echte norwegische Matjes sollte von den Wettbewerbsteilnehmern als Gruß aus der Küche präsentiert werden. Der Gewinner darf sich nun über einen Sonderpreis freuen: einen 500-Euro-Gutschein für einen Besuch bei einem Gastronomie-Kollegen der persönlichen Wahl.



Das echte Matjesfilet SJÖ sollte so klar und rein, wie es produziert wurde, serviert werden, dabei modern und frech für den jungen Geschmack. „Obwohl wir von den SJÖ-Ideen aller Wettbewerbsteilnehmern begeistert waren, hat der Gruß aus der Küche von Matthias Walter letztendlich, die hochkarätige Jury, überzeugen können“, so Sylvia Ludwig, Leiterin Friesenkrone Profit-Center GV. „Unser Motto hieß ‚Es braucht nicht viel, um lecker zu sein‘. Denn eine puristische Rezeptur setzt unser innovatives Naturprodukt ideal in Szene.“ Der SJÖ-Challenge-Sieger hatte SJÖ eingebunden in ein Ensemble aus Matjesfilet süß-sauer mariniert, einem Matjes-Tatar sowie drei Rote Bete Variationen.



Dank der sehr milden Salznote ist SJÖ allen Rezepturen gegenüber offen, ganz gleich, ob mit zarten Kräutern, kräftigen Aromen oder süßfruchtigen Komponenten. Besonders für die Sushi-Küche eignet er sich perfekt. Die frische, helle Farbe sowie das Fehlen von Haut und Schwanzflosse verleihen dem echten Norwegischen Matjesfilet sein appetitliches Aussehen.



Und damit sich auch die Vorfinal-Gäste vom echten norwegischen Matjesfilet überzeugen lassen konnten, präsentierte Küchenchefin Julia Komp am Friesenkrone-Stand feine „SJÖ-Pops“, leckere Lolli-Variationen.



Weitere Details zu Friesenkrone SJÖ Limited Edition finden sich unter www.friesenkrone.de sowie auf der Facebook-Seite von Friesenkrone.

Über Friesenkrone Feinkost

Friesenkrone - aus Liebe zum Fisch. Dort, wo die Elbe das Schleswig-Holsteinische Wattenmeer kreuzt und der ewige Wechsel von Ebbe und Flut das Leben in Dithmarschen bestimmt, ist der Fischfang zu Hause. Hier schreibt das Familienunternehmen Friesenkrone seine Erfolgsgeschichte. Der erfahrene Fischfeinkost-Experte beherrscht sein Handwerk aus dem Effeff und begeistert mit seinen hochwertigen und innovativen Rezepturen all jene, die Genuss und Gaumenfreuden lieben. Dabei legt Friesenkrone größten Wert auf beste Rohware aus kontrollierten Fanggründen und nachhaltiger Fischerei. Bereits bei der Rohwarenbeschaffung prüfen Mitarbeiter der Friesenkrone die Qualität und Verarbeitung persönlich vor Ort. Somit erfüllt das Familienunternehmen nicht nur die eigenen hohen Ansprüche an Qualität und Zertifizierung, sondern vor allem die der Gastronomen und Caterer. Ob Filets und Happen, Marinaden und Terrinen oder Salate und Saucen - am Anfang steht immer der direkte Kontakt zu dem Verwender. Erfahrung und Inspiration gingen und gehen hier stets Hand in Hand. Kurz: "Aus Liebe zum Fisch" zeichnet sich Friesenkrone als Vorreiter in der Kategorie Fischfeinkost aus. Und das seit über 100 Jahren.

