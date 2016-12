Ukraine International Airlines: Aufstockung des Flugangebotes zwischen Ende Dezember 2016 und Januar 2017

Ukraine International Airlines (UIA) feierte am 25. November 2016 den 24. Jahrestag und erweitert die Reisemöglichkeiten durch eine Reihe von zusätzlichen Linienflügen innerhalb der Neujahrszeit (Dezember 2016 - Januar 2017) für Winterurlauber.



Der Flottenausbau um eine neue Boeing 737-800 NG ermöglicht UIA, das Flugangebot zu Weihnachten und Neujahr zu erhöhen. Die Maschine bietet Platz für bis zu 186 Passagiere. Ende November 2016 wurde das neue Flugzeug auf dem ersten kommerziellen Flug nach Charkiw, Ukraine eingesetzt.



„Jedes Jahr versuchen wir unsere Kapazitäten auszuschöpfen, um unseren Passagieren die größtmögliche Auswahl an Reisemöglichkeiten zu bieten", sagt Evgeniya Satska, UIA Pressesprecherin.



Neben den saisonalen Flügen zwischen Kiew und Sharm el Sheikh sowie Kiew/Lemberg und Hurghada, können Passagiere der UIA die folgenden zusätzlichen Flüge nutzen:



1) Kiew – München – Kiew: am 30. Dezember 2016 sowie am 3. und 9. Januar 2017



2) Kiew – Genf – Kiew: am 24. und 30. Dezember 2016 sowie am 2., 8., 9., 14. und 21. Januar 2017



3) Kiew – Mailand – Kiew am 23., 24., 30. und 31. Dezember 2016 sowie am 2., 6., 7. und 8. Januar 2017



4) Kiew – Dubai – Kiew: Aufstockung von 4 auf 11 wöchentliche Flüge zwischen dem 30. Dezember 2016 und 6. Januar 2017



5) Kiew – Bangkok – Kiew: Aufstockung auf fünf wöchentliche Flüge



Anmerkung: Anschluss ab/an Deutschland ist durch tägliche Flugverbindungen zwischen Berlin-Tegel, Frankfurt, München sowie mehrmals wöchentlich Düsseldorf und Kiew gewährleistet.



Ukraine International Airlines



www.flyUIA.com



Ticketverkauf und Reservierung Deutschland – Büro Berlin:



Reservierung: +49 (0)30-20673585-0



E-Mail: germany@flyuia.com



Call Center 24/7 Deutschland (kostenfrei): 0 800 589 26 76



Über Ukraine International Airlines



Ukraine International Airlines wird 1992 als geschlossene Aktiengesellschaft gegründet. Noch im Gründungsjahr nimmt der Carrier mit Hauptsitz in Kiew den Flugbetrieb nach Westeuropa auf. Heute bedient Ukraine International Airlines zahlreiche Destinationen in der Ukraine, in (Ost-)Europa, im Mittleren Osten, in Asien sowie in den USA. In Deutschland startet die Airline täglich ab Frankfurt am Main, Berlin Tegel und München nach Kiew, sowie fünfmal ab Düsseldorf. UIA ist im Besitz einer modernen Flotte, bestehend aus verschiedenen Flugzeugtypen: Boeing des Typs 737-300 bis 737-900 und 767-300 sowie Embraer 190. 2016 wurde die UIA Economy Class in einer Umfrage von dem manager magazin sowie Statista zu Themen wie Buchungsvorgang, Bodendienste, Flugkomfort, Service an Bord, Pünktlichkeit und Weiterempfehlungsbereitschaft ausgezeichnet.



Weitere Informationen zu Ukraine International Airlines unter: www.flyUIA.com.



