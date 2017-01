Aeroméxico ernennt Friends Touristik Marketing zum General Sales Agent

Aeroméxico, die Nationalfluggesellschaft Mexikos mit Verbindungen nach Europa seit über 60 Jahren, ernennt Friends Touristik Marketing GmbH & Co. KG zum General Sales Agent in Deutschland und der Schweiz mit Gültigkeit zum 01. Januar diesen Jahres.



Aeroméxico betreibt täglich über 600 Flüge, ausgedehnt über ein Netzwerk mit mehr als 80 Städten auf drei Kontinenten: 45 in Mexiko, 18 in den USA, 15 in Lateinamerika, vier in Kanada, vier in Europa und zwei in Asien.



Mit Einsatz des Boeing 787 Dreamliner werden 2017 die Frequenzen und Sitzplatzkapazitäten zu folgenden europäischen Destinationen erhöht:





Amsterdam, Niederlande - 7 wöchentliche Flüge*

London, England - 7 wöchentliche Flüge

Madrid, Spanien - 12 wöchentliche Flüge

Paris, Frankreich - 12% größere Sitzplatzkapazität durch den Einsatz des Boeing 787-9





*Durch Code Share Abkommen mit KLM sind die folgenden acht Ziele ab Deutschland angebunden: Bremen, Hannover, Hamburg, München, Nürnberg, Berlin, Stuttgart und Frankfurt.



Die Flotte Aeroméxicos umfasst 130 Maschinen: Boeing 787-8, Boeing 787-9 Dreamliner, zählt derzeit zu einer der modernsten Maschinen weltweit, sowie hochmoderne Boeing 777, 737 und Embraer 190, 170 und 145. Mit einem Durchschnittsalter von 7,8 Jahren ist die Flotte eine der jüngsten der Branche.



Aeroméxico ist Gründungsmitglied der Luftfahrtallianz SkyTeam, die im Jahr 2015 ihr 15-jähriges Bestehen feierte. Im SkyTeam Verbund bietet Aeroméxico Anschluss zu mehr als 1.000 Destinationen in 179 Ländern; Deutschland und Schweiz eingeschlossen. Durch die insgesamt 20 Allianzmitgliedsfluggesellschaften sind fünf Kontinente der Welt miteinander verknüpft.



Aeroméxico Passagiere profitieren von verschiedenen Annehmlichkeiten: Clase Premier, AM Plus, kostenfreie Mahlzeiten und Getränke an Bord sowie 636 weltweite VIP-Lounges. Nähere Informationen hierzu finden Sie auch unter www.aeromexico.com und www.skyteam.com.



Ab sofort steht Friends Touristik Marketing Reiseagenten unter der Telefonnummer +49(0)69- 209776-56 oder per E-Mail unter aeromexico@friends-world.com als Ansprechpartner zur Verfügung, um Sie bei allen Belangen rund um den Verkauf des umfassenden Netzwerkes in Mexiko sowie weltweit zu unterstützen.



Über Grupo Aeroméxico



Grupo Aeroméxico S.A.B. de C.V ist eine Holding, deren Tochterunternehmen Dienstleistungen im Bereich Flug und Vielfliegerprogramme in Mexiko anbieten. Aeroméxico ist die größte mexikanische Fluggesellschaft mit Sitz in Mexico City und über 600 täglichen Flügen vom Terminal 2 des Mexico City International Airport. Das Netzwerk deckt über 80 Destinationen auf drei Kontinenten ab, darunter 45 Ziele in Mexiko, 18 in USA, 15 in Lateinamerika, vier in Europa, vier in Kanada und zwei in Asien.



Die Aeroméxico Flotte mit 130 Maschinen besteht aus B787, 777 und 737 sowie aus brandneuen Embraer 190, 170 und 145. Im Jahr 2012 hat die Fluggesellschaft den Kauf von 100 Boeing, u.a. 90 MAX 737 und zehn 787-9 Dreamliner, der bedeutendste Kauf in der mexikanischen Luftfahrtgeschichte, bekanntgegeben.



Aeroméxico ist Gründungsmitglied der Luftfahrtallianz SkyTeam und bietet so über 1000 Destinationen in 179 Ländern durch ihre SkyTeam Partner an. Passagiere genießen die Vorteile von 636 Flughafen Lounges weltweit sowie Code Share Flüge der Partner Delta Airlines, Alaska Airlines, Avianca, Copa Airlines und WestJet, mit Verbindungen in die USA, Brasilien, Kanada, Chile, Kolumbien und Peru.



www.aeroméxico.com und www.skyteam.com

Friends Touristik Marketing GmbH & Co. KG

Das Frankfurter Unternehmen Friends Touristik Marketing wurde 2001 von Natalia Zaragoza mit dem Ziel gegründet, eine Repräsentanz für Fluggesellschaften im deutschsprachigen Markt zur Verfügung zu stellen.



In den letzten 15 Jahren unterstützte das eingespielte, kompetente, verkaufsorientierte und mehrsprachige Team ihre Kunden erfolgreich bei der Etablierung ihrer Marken im deutschsprachigen Markt. Friends Touristik Marketing bietet je nach Kundenwunsch maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und PR.



Zum aktuellen Kundenstamm zählen u.a. auch die Fluggesellschaften Aerolíneas Argentinas, Boliviana de Aviación, LCPerú, Aeroméxico, Blue Air, Ukraine International Airlines sowie die kolumbianische Incoming-Agentur Mapita Tours.



www.friends-world.com

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren