Verrückte Sonne: Europas größte Kindershow feiert Premiere im Friedrichstadt-Palast Berlin

Europas teuerste und größte Kinderproduktion ‚Verrückte Sonne‘ feierte am Samstag die erste von zwei ausverkauften Premieren im Friedrichstadt-Palast Berlin. Die Vorgängerversion des bunten Bühnenabenteuers sahen 150.000 begeisterte Kinder und Erwachsene.



Das ist das ganz Besondere der Kindershows im Palast: Wieder spielen Kinder für Kinder, denn bis auf den Bösewicht Hitzeheiß sind auch alle Haupt- und Nebenrollen von Kindern besetzt. Die Premiere dieser Kindershow mit ihrem immensen Ausstattungsaufwand an Kostümen und Bühnenbild ließen sich u.a. nicht entgehen: Moderatorin Bettina Cramer, Comedian Murat Topal sowie die Schauspieler*innen Winnie Böwe, Valeria Eisenbarth, Maximilian Ehrenreich, Frank Kessler, Heike Kloss, Lucas Reiber, Julia Richter, Susan Sideropoulos, Luisa Spaniel, Benjamin Trinks, Timmi Trinks und Katrin Wrobel.



Worum geht es in ‚Verrückte Sonne‘? Die Brüder Emil und Ferdinand feiern mit ihren Freundinnen und Freunden den Beginn der Ferien. Plötzlich geschieht etwas Unheimliches. Die Sonne verschiebt sich. Total verrückt! Kein einziger Sonnenstrahl ist mehr zu sehen. Die gesamte Party wird in Dunkelheit und Kälte gestürzt.



Wer war's? Unternehmer Hans-Heinrich Hitzeheiß, wer sonst. Beim letzten Mal in der Kindershow ‚Keinschneechaos‘ hat er den ganzen Schnee verbraucht für die Produktion von rosa Plüschhasen, jetzt also die Sonne, die er mit der Universums-Fernbedienung verschiebt. Als größter Solarbetreiber des Planeten beansprucht er sie für sich alleine. Wer Sonne will, soll zahlen, das ist der Plan. In seinem Streben lässt er die Folgen für das Klima völlig außer Acht.



Die Freunde Emil, Catti, Frida und Schneemann sind fest entschlossen, Hitzeheiß aufzuhalten. Doch die Zeit rennt ihnen davon, denn am nächsten Morgen muss die Sonne wieder am Horizont aufgehen. Das Abenteuer führt die jungen Heldinnen und Helden in den Unterwasserbandprobenraum, zum Hüter des Universums in die Sternenküche und auf den intergalaktischen Recyclinghof.



Ein Jump ’n’ Run-Abenteuer über Zusammenhalt, Freundschaft und den Mut, über sich selbst hinaus zu wachsen.



Kids, die die letzte Kindershow ‚Keinschneechaos‘ gesehen haben, werden in diesem neuen Abenteuer viele lieb gewonnene Figuren wiedererkennen. Das ist aber keine Voraussetzung, denn ‚Verrückte Sonne‘ erzählt eine eigenständige Geschichte. Und die süßen rosa Plüschhasen - die werden diesmal richtig spooky.



Die beiden Premieren der zwei voneinander unabhängigen Besetzungen beeindrucken am Wochenende mit jeweils mehr als 100 mitwirkenden jungen Künstlerinnen und Künstlern. Schon zu den Premieren waren die Vorstellungen im November und Dezember fast ausverkauft. Für Januar gibt es noch rund 10.000 Tickets, die spätestens Anfang Januar verkauft sein dürften.



‚Verrückte Sonne‘ endet am 27. Januar 2017. Tickets sind unter www.palast.berlin oder bei der Ticket-Hotline 030 2326 2326 erhältlich. Preise für Schulklassen auf Anfrage. ‚Verrückte Sonne‘ dauert zwei Stunden (inklusive einer 25-minütigen Pause).



Tickets ab 9,80 Euro. Empfohlen ab 5 Jahren



Weitere Infos zu ‚Verrückte Sonne‘:

www.palast.berlin/verrueckte-sonne









