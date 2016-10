Friedenskreis Halle bietet 15 Plätze für einen internationalen Freiwilligendienst

Fünfzehn junge Menschen zwischen 18 und 28 Jahren entsendet der Friedenskreis Halle ab Sommer 2017 für einen internationalen Freiwilligendienst im Ausland. Die Freiwilligen engagieren sich für ein Jahr in einer Einsatzstelle in Südosteuropa, Ukraine, Spanien oder Ruanda. Sie arbeiten z.B. mit Kindern und Jugendlichen, in der Menschenrechtsarbeit oder im Bereich Kunst und Kultur.



Der Friedenskreis bietet seit mehr als 15 Jahren Freiwilligendienste auf dem Balkan an. In den Lern- und Friedensdiensten unterstützen die Freiwilligen gesellschaftlich wichtige Arbeit vor Ort und lernen neue Perspektiven auf die Welt kennen.



„Dieses Jahr hat mich sehr geprägt und wir mir immer in guter Erinnerung bleiben.“ So Janosch, der in seinem Freiwilligendienst im Kosovo u.A. einiges über Permakultur erfuhr, verschiedene internationale Workcamps organisierte und Freundschaft mit der alten Nachbarin Baba Jelena schloss.



Für die jungen Menschen entstehen beim Freiwilligendienst keine Kosten. Sie erhalten Unterkunft, Verpflegung und ein Taschengeld. Versicherung und Reisekosten sind ebenfalls abgedeckt.



Finanziert wird dies zum Großteil über das Programm „weltwärts“ gefördert von Engagement Global im Auftrag des BMZ. Die Freiwilligen engagieren sich zudem auch durch das Sammeln von Spenden in ihren Förderkreisen. Hierbei steht ihnen der Friedenskreis unterstützend zur Seite.



Bewerbungen nimmt der Friedenskreis ab sofort bis zum 03.01.2017 unter marina.schulz@friedenskreis-halle.de entgegen. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.friedenskreis-halle.de.

