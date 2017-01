Fresenius platziert erfolgreich eigenkapital-neutrale Wandelanleihe

Fresenius hat erfolgreich eine eigenkapital-neutrale Wandelanleihe im Volumen von 500 Mio € mit einer Laufzeit bis 2024 platziert.



Die Wandelanleihe ist unverzinslich und wird zu einem Emissionspreis von 101,00% ausgegeben, was einer Rückzahlungsrendite von -0,142% pro Jahr entspricht. Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer Prämie von 45% über dem Referenzkurs1 der Fresenius-Aktie festgesetzt.



Die Fremdkapitalfinanzierung für den Erwerb von Quirónsalud, Spaniens größter privater Krankenhausgruppe, ist damit abgeschlossen.



Fresenius wird die Akquisition deutlich günstiger finanzieren können als erwartet. Das Unternehmen hatte ursprünglich mit einer Durchschnittsverzinsung von 2,0 % über alle verwendeten Finanzierungsinstrumente gerechnet.



Die Anleihe wurde im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung qualifizierten Anlegern außerhalb der USA angeboten. Mit Bestimmung des Referenzkurses wird voraussichtlich am 02.02.2017 nach Börsenschluss der anfängliche Wandlungspreis ermittelt. Emission und Lieferung der Anleihe erfolgen am 31.01.2017.



Fresenius beabsichtigt, die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.



Credit Suisse Securities (Europe) Limited und Société Générale Corporate & Investment Banking begleiten die Emission als Joint Global Coordinators zusammen mit Crédit Agricole Corporate and Investment Bank als Joint Bookrunners.



Die Kontrahenten der von Fresenius erworbenen Call-Optionen werden ihrerseits ihre Positionen über Aktienkäufe bzw. -verkäufe oder über andere Geschäfte absichern.



1 Der Referenzkurs wird bestimmt als arithmetischer Durchschnitt der täglichen volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurse der Fresenius-Aktie während einer Periode von zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen, beginnend mit dem 20.01.2017



Fresenius AG (SE)

Fresenius ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 27,6 Milliarden Euro. Zum 30. September 2016 betrug die Anzahl der Mitarbeiter weltweit 231.432.

Weitere Informationen im Internet unter www.fresenius.de.

