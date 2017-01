SG Sonnenhof Großaspach wird Botschafter der Region Schwäbischer Wald

Die SG Sonnenhof Großaspach sieht sich als sportliches Aushängeschild einer einzigartigen Heimatregion, dem Schwäbischen Wald. Die Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald e.V. wird „Offizieller Partner der SG Sonnenhof Großaspach“ und fungiert als positiver Imageträger für den Sportverein.



Die Kooperation mit dem „Dorfklub aus dem Schwäbischen Wald“ wurde auf der Touristikmesse CMT im Januar 2017 auf der Pressekonferenz besiegelt. Bei der Zusammenarbeit steht der gemeinsame werbliche Nutzen im Vordergrund: beide Partner gewinnen damit neue Zielgruppen. So soll der Schwäbische Wald mit verschiedenen Aktionen auch überregional bekannter gemacht werden. Dazu gehören Stadionauftritte der Schwäbischen WaldFee, die als Glücksfee für den Verein fungiert und Werbung für den Schwäbischen Wald macht.



Die ersten Früchte der Kooperation sind auch schon sichtbar, denn dank der Unterstützung der Kreissparkasse Waiblingen prangt das Logo des Schwäbischen Waldes seit dieser Spielsaison auch als Bandenwerbung in der mechatronik Arena in Aspach.

