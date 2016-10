Der ideale Begleiter im Schwäbischen Wald - Die neue FREIZEITung ist erschienen

Spannende Neuigkeiten und interessante Neuheiten gibt es in der 31. Ausgabe der „Gästezeitung Schwäbischer Wald aktuell“. 36 reich bebilderte Seiten bieten im 40. Jubiläumsjahr der Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald reizvolle Eindrücke und laden zu abwechslungsreichen Entdeckungstouren ein.



Als neues Mitglied im Schwäbischen Wald stellt sich Berglen vor. „Die familienfreundliche Gemeinde vor den Toren Stuttgarts“ liegt genau zwischen Rems und Murr und ist damit das Tor zum Schwäbischen Wald. Die streuobstwiesenreichste Kommune Europas mit ihren 21 idyllisch gelegenen Teilorten, Weilern und Höfen bietet für Gäste und Einwohner eine herrliche Erholungslandschaft und attraktive Gastronomie.



Zwei neue Schleifen hat der Mühlenwanderweg bekommen: vom wildromantischen Ambiente der Welzheimer Klingenmühle führt der Rundweg Nr. 4 zur Ölmühle Michelau in Rudersberg, der Rundweg Nr. 5 von der Öl- und Sägemühle in Gschwend zur Glattenzainbachmühle in Murrhardt Kirchenkirnberg. Beide Wege sind in die Neuauflage der umfangreichen Mühlenwanderkarte eingearbeitet und laden zum Wandererlebnis ein.



Mittelalterliche Relikte neu und auf individuelle Art entdecken – das geht beim „Historischen Stadtrundgang“ in Murrhardt. In einer neuen Karte sind 34 Stationen zur Murrhadter Geschichte vorgestellt, die den Besucher in die ereignis- und abwechslungsreiche Vergangenheit der Stadt eintauchen lassen.



Neue Perspektiven ganz anderer Art bietet die Landschaftsausstellung „Augenweide“. In der Wanderausstellung an landschaftlich reizvollen Orten des Schwäbischen Waldes sind auf 20 großen Bildtafeln Landschaftsbilder in der Landschaft zu bewundern. Die beteiligten Fotokünstler bringen dem Betrachter Natur auf eine neue, facettenreiche Weise nahe und laden ein zu weiteren Entdeckungsreisen im Schwäbischen Wald.



Wer auch kulinarisch neue Wege gehen möchte, ist im „Schwobastüble“ in Ebni genau richtig: hier wird konsequent vegan gekocht und auf frische, saisonale Zutaten aus der Region Wert gelegt.



Der Weihnachtszauber auf den vielen verschiedenen (kleinen, feinen) Weihnachtsmärkten im Schwäbischen Wald entfaltet wieder sein Wirkung! Die Gästezeitung bietet einen Überblick über die weihnachtlichen Erlebnisangebote und lässt die Vorfreude auf eine festliche Stimmung wachsen. Ganz besonderes Vorfreuen auf Weihnachten gibt es bei der Mühlenweihnacht an der Glattenzainbachmühle in Murrhardt Kirchenkirnberg. Hier steht das weihnachtliche Naturerleben im Vordergrund und die Besinnung auf bodenständige Küche und Waldweihnacht im und um das idyllisch historische Ambiente der Glattenzainbachmühle.



Weitere Tipps rund um Natur, Kunst und Kulinarik finden sich zusammengefasst im Ferien-Sonderteil für Groß und Klein – eine Fackelwanderung entlang der Wieslauf, Weihnachtssingen, eine lustige GPS-Osterhasensuche und vieles mehr laden die Besucher ein zu erlebnisreichen Ferientagen.



Die Gästezeitung „Schwäbischer Wald aktuell“ kann unter www.schwaebischerwald.com kostenlos heruntergeladen und gegen eine Portopauschale von 2 € unter der Telefon-Nr. 07151/501-1376 angefordert werden.

