Gratis Skipass und Kinderrabatt: Skiurlaub mit Sparpotential in Livigno

Ein Skiurlaub muss kein teures Vergnügen sein. Mit etwas Vorplanung können Wintersportler im norditalienischen Livigno nämlich von günstigen Angeboten profitieren und alleine, zu zweit oder mit der ganzen Familie beim Skifahren Geld sparen. Möglich machen es die Angebote „Family Week" und „Skipass Free". Die besondere geografische Lage Livignos zwischen zwei Bergketten und auf 1.816 Metern Höhe bescheren dem Ort zudem Schnee und Sonne satt und machen das Wintersportvergnügen perfekt.



Skipass Free – Kostenloses Pistenvergnügen



Neben der Unterkunft macht er den Skiurlaub am teuersten: der Skipass. Abhilfe schafft in Livigno das Angebot „Skipass Free", das jeweils zu Beginn und Ende der Saison lockt. In der Zeit vom 26. November bis 24. Dezember 2016 und vom 15. April bis 1. Mai 2017 erhalten alle Urlauber einen gratis Skipass für alle Urlaubstage, wenn sie mindestens vier Übernachtungen in einem teilnehmenden Hotel oder mindestens sieben Übernachtungen in einem Apartment buchen. Bei rund 90 teilnehmenden Hotels zwischen zwei und vier Sternen und einer noch größeren Zahl an Apartments zwischen ein und vier Sternen ist sicherlich für jeden Winterurlauber die richtige Unterkunft dabei.



Weitere Informationen unter www.livigno.eu/de/skipass-free



Family Week – Günstiger Familienurlaub im Schnee



Das erste Kind reist kostenlos, das zweite mit 50 Prozent Rabatt: Vom 28. Januar bis 4. Februar 2017 und vom 25. März bis 1. April 2017 beschert dieses Angebot Familien einen günstigen Skiurlaub in Livigno. In diesen beiden Wochen sind die Unterkunft im Hotel oder Apartment, der Skipass, das Ausleihen der Ausrüstung sowie die Skischule fürs erste Kind gratis, das zweite Kind erhält 50 Prozent Rabatt. Das Angebot gilt bei zwei vollzahlenden Erwachsenen und Kindern bis zwölf Jahren.



Weitere Informationen unter www.livigno.eu/de/familien-sonderangebote



Sparen auch beim Einkaufen – Zollfreie Zone Livigno



Livignos Ortskern ist nicht nur für seine schönen historischen Holz-Stein-Häuser bekannt, sondern auch für das unvergleichliche Shopping-Angebot. Dank einer bis heute gültigen Bestimmung aus dem 17. Jahrhundert gehört Livigno zu den wenigen zollfreien Zonen Europas. 250 Duty-Free-Shops säumen die zentrale, weitgehend autofreie Hauptstraße und bieten entspanntes Shoppingvergnügen mitten in den Bergen. Zur Wahl stehen Top-Mode- und Schuhmarken genauso wie exklusive Uhren, Parfums und Kosmetik, High-Tech-Produkte und vieles mehr.

