Partystimmung pur bei der "Night oft he Bands" im Plaza del Mar

Garant für Partystimmung pur in den teilnehmenden Xantener Locations: das ist die siebte „ENNi Night of the Bands". Sie findet in diesem Jahr am Samstag, 12. November, in den verschiedenen Xantener Locations statt.



Im Plaza del Mar, Hafen Xanten, erwarten die Gäste ab 20 Uhr Akustik Cover von „Doris D Akustik".



Doris D heißen so, weil sie deutsch singen. Englisch kann ja jeder. Also begleitet die Doris auf zwei Gitarren im Wechsel mit einer Ukulele und einer dauerhaft bretternden Cajon vornehmlich ihren dreistimmigen Gesang. Dabei sind die Mitglieder des Trios männliche Urgewüchse der feistesten Art: Schön, schlau, scharmant. So singen die drei Königsbarden mit einem Pulverfass im Kleinhirn Stücke von Jan Delay, Peter Fox, Silbermond, Andreas Bourani, Lindenberg, den Ärtzen, den Sportfreunden und natürlich auch von Max Mutzke oder Sogar Sarah Connor… auf ihre Art. Von den 70er vor allem bis heute. Bei derart minimalem Equipment dampfen die drei Akustiker die Stücke natürlich gnadenlos aufs Nötigste ein und behalten doch das Wichtigste. Immer mit guter Laune und 100%iger Mit-Sing-Garantie. Zuzüglich eines bisweilen irrwitzigen Dialogs der Drei untereinander. Oder auch übereinander. Trotzdem geht’s in erster Linie um die Musik, die mitunter ganz schön überrascht und doch irgendwann den „Kenn-Ich-Moment" auslöst. Akustik-Cover mal anders – abseits vom 1000sten „Sexy" und anderer Imitations-Sünden.



Eintrittskarten für die „Night of the Bands" in Xanten sind im Vorverkauf zum Preis von 12,- € pro Karte in den teilnehmenden Locations -also auch direkt im Plaza del Mar im Hafen Xanten-erhältlich. Die Karte ist gültig zum Besuch aller Lokale und zur kostenfreien Nutzung des Shuttlebus-Services.



Veranstalter der „Night of the Bands" ist die Gastro Event GmbH.

