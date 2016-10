Geplante "Pyrotechnik Veranstaltung": Freizeitzentrum Xanten weist auf geänderten Abschussort hin Geplante "Pyrotechnik-Veranstaltung" am Samstag, 15. Oktober 2016 in der Nähe der Xantener Südsee

In verschiedenen Medien wurde berichtet, dass am Samstag, 15. Oktober 2016, eine „Pyrotechnik-Veranstaltung“ in der Nähe der Xantener Südsee stattfinden werde. Dabei handele es sich um ein Treffen von Pyrotechnikern, die neue Formen von Feuerwerken testen wollten.



Das Freizeitzentrum Xanten weist darauf hin, dass in enger Abstimmung mit der Ordnungsbehörde Stadt Xanten als zugelassener Abschussort der Pyrotechnik ein Feld außerhalb der Flächen des Freizeitzentrums Xanten, westlich der Xantener Südsee, bestimmt wurde.



Die Freizeitzentrum Xanten GmbH ist nicht Veranstalter dieser Veranstaltung und sie findet nicht auf Flächen des Freizeitzentrums Xanten statt.



Das Feld, auf dem die Feuerwerkskörper nun abgebrannt oder – geschossen werden dürfen, ist etwa 500 m westlich der Xantener Südsee, zwischen der Bundesstraße B57 und dem „Piestweg“ gelegen.













Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren