Freizeitzentrum Xanten beendet die Wassersportsaison 2016

Mit dem Ende der NRW-Herbstferien am 23. Oktober endet auch die diesjährige Wassersportsaison im Freizeit-zentrum Xanten, an der Xantener Nord- und Südsee.



Die Wasserski-Seilbahn Xantener Südsee mit Gastronomie Après- Ski, die Gastronomie Waterkant im Hafen Wardt, Xantener Nordsee sowie die Bootsverleihe in den Häfen Vynen, Xantener Nordsee und Xanten, Xantener Südsee, bleiben geschlossen.



Im Bootshafen Vynen, Xantener Nordsee, macht das Pier5 Winterpause bis Februar 2017.



Im Hafen Xanten, Xantener Südsee, bleibt das Restaurant Plaza del Mar weiterhin täglich ab 9 Uhr geöffnet. Die Adventuregolf- Anlage im Hafen Xanten wird nur bei geeigneter Witterung wochentags ab 14 Uhr sowie am Wochenende ab 11 Uhr geöffnet.

