Damenabend im Plaza del Mar, Hafen Xanten: "Mit YOGA dem Winterblues entgegen wirken"

Das Team des Plaza del Mar lädt zur nächsten Ausgabe der beliebten Veranstaltungsreihe Damenabend ein.



Sie steht unter dem Titel: „Mit YOGA dem Winterblues entgegen wirken" und findet am Dienstag, 29. November 2016 um 19 Uhr im Restaurant Plaza del Mar im Hafen Xanten, Salmstr. 30 in Xanten statt.



Hier erwartet die Teilnehmerinnen interessante und gesellige Stunden in lockerer Atmosphäre bei Gesprächen und Informationen im gemütlichen Ambiente des Restaurantbereiches.



Yoga Asanas wirken nicht nur auf den Körper, sondern beeinflussen auch unsere Gefühle und unser Denken. Sie können zum Beispiel alte Emotionen lösen, Mut fördern oder helfen, optimistischer zu werden. – Yoga wirkt auf vielen Ebenen!



Beim Damenband können die interessierten Teilnehmerinnen einen Einblick in die Welt des Yoga gewinnen, begleitet von Carina Meiboom, YOGA in Xanten.



Zwischen den Vorträgen serviert das Team des Plaza del Mar ein leichtes Menü (15 €).



Anmeldung erforderlich



Zur Teilnahme am Damenabend wird eine vorherige Anmeldung erbeten; Tel.: 02801 9820815 oder direkt im Plaza del Mar, Hafen Xanten.



Dienstag, 29. November 2016, ab 19:00 Uhr



Plaza del Mar, Hafen Xanten, Salmstr. 30, 46509 Xanten



Tel. 02801 9820815

