18. Oktoberfest Xanten: Programm am 2. Veranstaltungswochenende, 13. - 16. Oktober

Vom 6. bis zum 30. Oktober 2016 veranstaltet das Freizeitzentrum Xanten (FZX) das 18. Oktoberfest Xanten – „das Original am Niederrhein".



Hier können Besucher aus nah und fern Wiesn-Flair und ein höchst abwechslungsreiches Programm ganz in ihrer Nähe genießen.



Das Programm am 2. Veranstaltungswochenende, 13. – 16. Oktober, gliedert sich im Wesentlichen in drei Themen: am Donnerstag findet das Kids-Oktoberfest statt, am Freitag und Samstag die „Wiesn-Gaudi total"-Abendveranstaltungen und der nächste Sonntag „Blaulicht goes Oktoberfest" richtet sich besonders an Feuerwehren, Sanitätsdienste, Rettungsorganisationen und alle weiteren in diesem Sinne tätigen Organisationen.



Do., 13. Oktober: Kids Oktoberfest „Bibi Blocksberg"



Unter den zahlreichen Specials des Oktoberfestes Xanten hat sich das Kids-Oktoberfest bereits seit mehreren Jahren etabliert. In diesem Jahr erwartet die kleinen Besucherinnen und Besucher am Donnerstag, 13. Oktober, das Kindertheater „Bibi Blocksberg" - „Hexen hexen überall!"



Hierbei geht es um eine turbolente Geschichte rund um die Vorbereitungen zum internationalen Welthexentag in Neustadt Das wollen Bibi Blocksberg und ihre Junghexenfreundin Schubia nicht etwa den verstaubten Althexen Mania und Walpurgia überlassen, sondern gerne etwas mehr Schwung in diese Traditionsveranstaltung bringen. Doch Junghexen ist die Anwesenheit beim Welthexentag verboten. Und auch Bibis Mutter scheint keine rechte Hilfe zu sein. Alles jedoch kein Grund für Bibi und Schubia klein beizugeben… Ein turbulentes Durcheinander. Wie wird das am Ende ausgehen? Das entscheiden nicht zuletzt auch die Besucher, denn das Familien-Rock- und Pop-Musical ist zum Mitmachen gedacht. Kleine und große Hexen in Kostümen sind ebenfalls willkommen. Die Zuschauer nehmen teil am Geschehen auf der Bühne und helfen bei der Vorbereitung des Welthexentages in Neustadt.



Eintrittskarten sind im FZX InfoCenter sowie direkt online auf www.f-z-x.de an den dort aufgeführten lokalen Vorverkaufsstellen sowie an der Tageskasse erhältlich. Los geht es um 15:00 Uhr, Einlass ist um 14:30 Uhr.



Freitag und Samstag: Wiesn-Gaudi total



Die kommenden Abendveranstaltungen Freitag und Samstag beginnen wie üblich um 17 Uhr. Beide Abende sind bis auf wenige, einzelne Restplätze restlos ausverkauft. Die Restplätze können nur direkt am Veranstaltungstag ab 16 Uhr an den Reservierungs-Hütten vor dem Festzelt direkt erfragt werden.



So., 16. Oktober: „Blaulicht goes Oktoberfest"



Jeder Veranstaltungs-Sonntag des Oktoberfestes Xanten bietet ein besonderes „Special". Am zweiten Veranstaltung-Sonntag, 16. Oktober, heißt es: „Blaulicht goes Oktoberfest" für Feuerwehren, Sanitätsdienste, Rettungsorganisationen, Polizeidienststellen, Krankenhäuser und alle weiteren in diesem Sinne tätigen Organisationen und. Ein interessanter Wettbewerb der teilnehmenden Organisationen rundet das Programm ab.



Das Festzelt öffnet um 12 Uhr, der Eintritt ist frei.



Darüber hinaus ist jeder Veranstaltung-Sonntag bei Oktoberfest Xanten ein Familiensonntag und lädt zu einem zünftigen Start in den Sonntag mit einem attraktivem Frühstücks-Arrangement ein. Von 9:30 Uhr bis 12:00 Uhr kann in der Almhütte vor dem Festzelt das rustikale Wiesn-Frühstück vom Buffet genossen werden. Eine vorherige Reservierung ist erforderlich, denn die Almhütte bietet nur begrenzte Platzkapazitäten. Der Teilnahmepreis beträgt 14,50 € pro Person für Erwachsene. Reservierungen nimmt das InfoCenter des Freizeitzentrums Xanten unter Tel.: 02801 715656 oder per E-Mail: info@f-z-x.de entgegen.



Vor dem Festzelt werden Open-Air Spiel- und Spaßangebot für Kids bereitgehalten.



Informationen zu allen Terminen, Programmpunkten, Anreise und Shuttlebus-Fahrplan und vieles mehr auf www.oktoberfest-xanten.de

