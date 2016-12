Wer hat den schönsten Blick eingefangen?

Das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck ist in der Winterruhe... bis zur Wiedereröffnung am 1.4.2017 bleibt es ruhig um die 25 historischen Häuser. Unterdessen tut sich dennoch einiges! Julia Brockmann, seit einigen Monaten wissenschaftliche Volontärin am Haus, hatte die Idee, die lange Winterpause mit einem Fotowettbewerb zu überbrücken. „Wir suchen einen neuen Blick auf das Alte“, so beschreibt sie den Wettbewerb. „In unserem Fotoarchiv wiederholen sich die Motive... dabei gibt es so vieles, was man fotografieren kann!“



Jetzt sind alle, die in der vergangenen Museumssaison im Museum waren eingeladen, sich mit ihren Fotos am Wettbewerb zu beteiligen. Mitmachen kann jede/r, der/die ein Foto im Museum aufgenommen haben. Ob idyllisch, skurril oder lustig, mit Tieren, Menschen und ohne: den Motiven sind keine Grenzen gesetzt. „Nur aus dem Freilichtmuseum Neuhausen müssen sie natürlich sein“, betont Brockmann. Einsendeschluss ist der 28.02.2017, die Gewinner werden bis zum 03.03.2017 von einer Jury aus Museumsmitarbeitern ausgewählt. Die 15 schönsten Bilder werden zu Saisonbeginn in einer kleinen Schau im alten Schul- und Rathaus gezeigt.



Während also derzeit die historischen Häuser im Museum werden für Kälte und Schnee gerüstet werden, die Tiere ins Winterquartier gezogen sind und die Mitarbeiter schon die neue Museumssaison planen, soll der Fotowettbewerb noch einmal erinnern an das turbulente, bunte und fröhliche Museumstreiben und an die stillen Momente, in denen man die besondere Atmosphäre des Museums spüren kann. So können sich alle die schönen Momente der Saison noch einmal vor Augen führen. „Wer gerne fotografiert und in der besinnlichen Zeit zwischen den Jahren vielleicht ein bisschen Lust und Zeit hat, seine Fotos von 2016 zu durchstöbern, der ist jetzt gefragt! Wir sind auf der Suche nach einem neuen Blick auf das Alte“, beschreibt Brockmann den Fotowettbewerb.



Vielleicht hat eine Besucherin ein Detail entdeckt, das noch nie Beachtung gefunden hat. Oder ein Besucher hat einen unvergesslichen Moment mit der Familie festgehalten. Hat sich der sture Esel vielleicht doch mal streicheln lassen? Das Museum birgt viele Geheimnisse und bietet schöne Ansichten. Und genau auf die hat es die Volontärin vom Freilichtmuseum nun abgesehen. Unter den Einsendungen verlost das Freilichtmuseum mehrere Preise: Saison- und Freikarten, Gutscheine für den Museumsladen und einen Essensgutschein!



Ihre Bilder können Sie auf der Facebook-Seite des Museums teilen oder bis zum 28. Februar 2017 an Julia Brockmann senden unter j.brockmann@landkreis-tuttlingen.de Teilnahmebedingungen unter www.freilichtmuseum-neuhausen.de/fotowettbewerb

