Güterbahnhofareal: Acht Grundstücke an regionale Handwerks- und Produktionsbetriebe vergeben

Im nördlichen Teil des Güterbahngeländes wurden durch die Freiburg -S- Wirtschaftsimmobilien GmbH & Co. KG (fwi) acht weitere Grundstücke an regionale Handwerks- und Produktionsbetriebe vergeben. Die fwi, eine gemeinsame Tochter der FWTM und der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau, und die jeweiligen Interessenten unterzeichneten Reservierungsvereinbarungen für die Grundstücke. Da sich auf den Grundstücken aktuell noch Mauereidechsen befinden, die zu den bedrohten Tierarten zählen, sind die Grundstücke bis zur Klärung aller naturschutzrechtlichen Fragen erst ab Sommer 2017 bebaubar. Durch den Abschluss dieser notariellen Verträge konnte den Interessenten bereits heute Planungssicherheit gegeben werden. Die Grundstücke liegen entlang der Berta-Ottenstein-Straße und Ingeborg-Krummer-Schroth-Straße in Richtung Güterbahngleise.



"Damit hat sich die erfolgreiche Entwicklung des Güterbahnhofare-als durch die Stadt, fwi und Aurelis nochmals gefestigt. Das Quartier trägt wesentlich zur raschen Entwicklung Freiburgs hinsichtlich steigender Einwohner- und Übernachtungszahlen sowie dem Bedarf an Gewerbeflächen bei", so fwi-Geschäftsführer Bernd Dallmann.



Die Mauereidechsen sollen in den nächsten Monaten auf eine für sie ausgewiesene Ausgleichfläche von über fünf Hektar vergrämt werden, damit die Tiere bei den anstehenden Bauarbeiten nicht verletzt werden. Dafür werden spezielle Zäune aufgestellt, die es den Mauereidechsen ermöglichen, diese in Richtung der Ausgleichsflächen zu überqueren, jedoch nicht zurück. Zusätzlich werden im Frühjahr, wenn die Eidechsen aus ihrer Winterstarre erwachen, Planen auf den Grundstücken ausgelegt, damit kein Tier mehr auf den zu bebauenden Flächen zurückbleibt. Mit Baubeginn durch die neuen Eigentümer ist ab Mitte 2017 zu rechnen.



Die Betriebe, welche die Reservierungsvereinbarungen unterzeichnet haben, sind unter anderen die HISTORIA GmbH, die sich auf den Versand von besonderen Geschenkmaterialien spezialisiert hat, die Handwerksbetriebe Nitz Natur-Zaun und die B&B Fliesen und Naturstein GmbH, Fliesenhandel, sowie die Bezirksschornsteinfeger Becherer, Dittrich und Dold. Außerdem werden sich der Sicherheitsdienstleister Eisenkolb Sicherheit GmbH und der Elektrotechnikspezialist SAW Elektrotechnik GmbH auf dem Gelände niederlassen. Alle Unternehmen stammen aus der Region Freiburg.



Über Freiburger Wirtschaftsimmobilien (FWI):



Die fwi vermittelt seit 22 Jahren gewerblich nutzbare Immobilien zum Kauf oder zur Anmietung. Zudem ist die fwi kompetent in den Bereichen Marktanalyse, Recycling von Brachflächen, Altlastensanierung, Erschließung, Erstellung von Nutzungskonzepten und der Bewertung von Grundstücken. Die fwi ist eine gemeinsame gewerbliche Tochter der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau und der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG. Weitere Informationen: www.fwi-wirtschaftsimmobilien.de

