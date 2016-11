Freiburger Gründertage: Frauen in Gründung

Unternehmerinnen sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region Freiburg. Vor allem im Dienstleistungssektor gründen gut qualifizierte Frauen erfolgreiche Betriebe. Rund 100 Frauen folgten der Einladung Wirtschaftsförderung Region Freiburg (WRF) und der Kontaktstelle Frau und Beruf Freiburg – Südlicher Oberrhein zu der Veranstaltung „Frauen in Gründung" im Konzerthaus Freiburg am 16. November im Rahmen der Freiburger Gründertage. Die Informationsveranstaltung zeigte die Chancen und Gestaltungsmöglichkeiten einer Selbständigkeit auf.



WRF-Hauptgeschäftsführer Bernd Dallmann und Regina Gensler, Leiterin Kontaktstelle Frau und Beruf, begrüßten die Gäste. Bernd Dallmann: „In Frauen liegt ein großes, bedeutendes Gründungspotential." Regina Gensler führte in ihren einleitenden Worten weiter aus: „Noch immer entscheiden sich zu wenige Frauen für eine Existenzgründung. Dabei belegen Studien, dass von Frauen geführte Unternehmen zur Vielfalt und Stabilität der Wirtschaft beitragen: Sie setzen oft auf eine hohe Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, leisten häufig einen sinnvollen Beitrag für die Gesellschaft und richten ihren Kurs stabiler und krisenfester aus."



Bei der anschließenden Podiumsdiskussion „Wege zum Erfolg – Unternehmerinnen berichten" erfuhren die Teilnehmerinnen, was es für eine erfolgreiche Betriebsgründung braucht und wie sich Stolpersteine überwinden lassen. Im Anschluss informierten Expertinnen in Impulsvorträgen über praxisnahe Themen wie Lean Marketing und Social Media. Danach gab es die Möglichkeit sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.



Über die Wirtschaftsförderung Region Freiburg (WRF):



Die im Jahr 1994 gegründete WRF zählt 57 Mitglieder, darunter neben der Stadt Freiburg und den beiden angrenzenden Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen, 32 Städte und Gemeinden sowie Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken aus den beiden Landkreisen und Kammern, Verbände, Institutionen. Das Hauptanliegen der WRF ist die Vernetzung von Politik und Wirtschaft, die Entwicklung der regionalwirtschaftlichen Potenziale, das nationale und internationale Standortmarketing und die Förderung regionaler Stärken wie Biotechnologie, Umweltwirtschaft, Mikrosystem- und Elektrotechnik, Medizintechnik, Gesundheitswirtschaft und Tourismus.



www.wrf-freiburg.de



Über die Kontaktstelle Frau und Beruf Freiburg – Südlicher Oberrhein:



Die Kontaktstelle Frau und Beruf unterstützt Frauen bei der Realisierung ihrer beruflichen Pläne und bei der Klärung beruflicher Fragen und Herausforderungen. Die Kontaktstelle Frau und Beruf besteht seit 1995 in der Stadt Freiburg und wurde 2016 auf Beschluss der Landesregierung zur Kontaktstelle Freiburg – Südlicher Oberrhein ausgebaut. Trägerin ist die Stadt Freiburg. Die Kontaktstelle Frau und Beruf wird unterstütz von der FWTM, der Wirtschaftsförderung Region Freiburg und der Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau. Die Kontaktstelle Freiburg – Südlicher Oberrhein wird im Rahmen des Landesprogramms Frau und Beruf als eine von zwölf Kontaktstellen vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg gefördert.



www.frauundberuf.freiburg.de

