Freiburg-Tourismus stabilisiert sich auf Rekordniveau: Voraussichtlich 1,45 Millionen Übernachtungen im Jahr 2016

Für den Freiburger Reiseverkehr, also die Summe aus Hotels, Gasthöfen, Pensionen, Campingplätzen und der Jugendherberge, liegen zwar die Übernachtungszahlen für Dezember 2016 noch nicht vor, doch kann Aufgrund der Erhebung von Januar bis November davon ausgegangen werden, dass das Rekordniveau an Übernachtungen von 2015 leicht übertroffen wird. In 2015 wurden in Freiburg 1.448.500 Übernachtungen verzeichnet.



FWTM-Geschäftsführer Bernd Dallmann: „Wir erwarten einen kleinen Anstieg gegenüber dem Rekordjahr 2015: Basierend auf dem Novemberzahlen rechnen wir aktuell mit 1,45 Millionen Übernachtungen in 2016. Mit diesem Ergebnis des Vorjahresrekordniveaus sind wir zufrieden, zumal das Jahr 2016 durch politisch unruhige Zeiten und schlechte Wetterverhältnisse gekennzeichnet war."



Anders als in den Vorjahren war das Ausland nicht Wachstumsmotor: Der Ausländeranteil an Übernachtungsgästen ist wohl aufgrund der Sicherheitslage um 2,1 Prozent zurückgegangen, was aber durch einen steigenden Gästeanteil aus Deutschland ausgeglichen werden konnte. Neben dem Aspekt der Sicherheit wurde der Freiburger Tourismus in den ersten sechs Monaten stark durch Wetterkapriolen geprägt. So wechselten sich Unwetter mit Starkregen und Hitzewellen ab. Im Endspurt legten die Zahlen dann nochmals zu: Im Dezember wartete der 44. Freiburger Weihnachtsmarkt mit über 720.000 Besuchern auf – ein neuer Besucherrekord.



Auch bei der Bettenauslastung in der Freiburger Hotellerie lässt sich mit einem Zuwachs von rund einem Prozent im Zeitraum Januar bis November 2016 gegenüber dem Vorjahr eine positive Bilanz ziehen. So ist die bereits sehr hohe Bettenauslastung von 56,6 auf 57,5 Prozent angestiegen. In der Bettenauslastung sind im Vergleich zu den letzten Jahren nur noch geringe Zuwächse möglich, da hier nahezu der Höchststand erreicht ist. In der Statistik des Landesamtes Baden-Württemberg sind nur Betriebe mit mindestens zehn Betten erfasst. Kleinere Häuser sowie Privatzimmer gehen nicht in die Statistik ein. Die Zahl der Übernachtungen in diesen Einrichtungen sowie bei Verwandten, Bekannten und Freunden in Freiburg ist erfahrungsgemäß mit knapp 1,4 Millionen nochmals ebenso hoch, wie die Zahl der statistisch erfassten Übernachtungen, sodass sich für Freiburg insgesamt 2,85 Millionen Übernachtungen ergeben.



In 2016 konnte erfolgreich der Freiburger Buchungsservice für Hotelzimmer und Ferienwohnungen etabliert werden, den die FWTM mit der Freiburger Hotellerie ins Leben gerufen hat. Hierzu gehört unter anderem die Vermittlung von Unterkünften bei telefonischen Buchungsanfragen, bei Onlinebuchungen über www.freiburg.de und auch bei Kongress- und Gruppenreservierungen. Von den vier neuen Hotels, die in 2017 in Freiburg eröffnet werden, sind bereits Wyndham Super 8-Hotel Freiburg und Hampton by Hilton die Vertragspartnerschaft mit dem Freiburger Buchungsservice eingegangen.



„Wir sind gespannt auf die Wirkung der vier neuen Hotels, die in diesem Jahr an den Markt kommen werden. Wir gehen davon aus, dass die Übernachtungszahlen mit den neuen Kapazitäten weiter ansteigen werden", so FWTM-Geschäftsführer Bernd Dallmann. „Zudem soll in 2017 das neue Tourismuskonzept fertiggestellt werden."



Veranstaltungshighlights im Jahr 2017



Auch für das Jahr 2017 rechnet die FWTM aufgrund der guten, konjunkturellen Wirtschaftslage und gut gebuchter Kongress- und Messehallen sowie eines vollen Veranstaltungskalenders mit einem hohen Besucheraufkommen. Besondere Highlights sind unter anderen die 10. Gebäude.Energie.Technik Messe (GETEC) vom 17. bis 19. Februar unter der Schirmherrschaft von Umweltminister Franz Untersteller. An die 1.200 Teilnehmer werden zum 120. Deutschen Ärztetag vom 23. bis 26. Mai 2017 in Freiburg erwartet. Auch mit dem European Resuscitation Council Cogress (1.000 Teilnehmern), dem 125. Jubiläumskongress der IUFRO - the International Union of Forest Research Organizations (900 Teilnehmer) sowie dem 28. Ordentlicher Gewerkschaftstag der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (800 Teilnehmer) kommen drei weitere große Veranstaltungen an den Kongressstandort Freiburg. In der SICK-ARENA werden mitunter internationale Stars wie David Garrett am 26. April oder Udo Lindenberg am 14. Juni auftreten und auch das Konzerthaus wartet mit hochkarätigen Konzerten – wie zum Beispiel mit dem Klavierabend des weltbekannten Pianisten Lang Lang am 19. März – auf.

