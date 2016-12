Die Freeride World Tour bekräftigt ihr Sicherheitsengagement durch anbieten verpflichtender Schneesicherheitstrainings und Equipment für Rider

Die Freeride World Tour unterstreicht ihr Engagement in Punkt Sicherheit am Berg durch das Erneuern der Partnerschaft mit ISTA (International Snow Training Academy) und ABS Lawinenairbags und durch Unterzeichnen einer neuen Vereinbarung mit RECCO AB (Such- und Rettungssystem).



Durch die enge Zusammenarbeit mit diesen offiziellen Sicherheitspartnern möchte die FWT das höchste Level an Sicherheitsstandards am Berg erzielen. Die RECCO Advanced Rescue Technology und ABS Lawinenairbags Partnerschaften laufen bis 2019 – 2020 für ISTA – und umfassen verpflichtende Ausrüstung und Training zum Thema Schneesicherheit für Athleten in der kommenden Saison.



ISTA ist ein internationales, fortschrittliches Lawinensicherheitstraining, das vom Freeskier Dominique Perret gegründet wurde. Das ISTA-Programm wurde von über vierzig Experten aus neun Ländern auf drei Kontinenten für Backcountry-Enthusiasten entwickelt. Alle FWT Athleten absolvieren vor dem ersten Wettkampf der Saison 2017ein ISTA-Schneesicherheitstraining in Chamonix. ISTA-Ausbilder sind unter anderem der sehr erfahrene IFMGA guide Claude-Alain Gailland und die ehemaligen FWT-Fahrer Emilien Badoux und Richard Amacker. Für mehr Information zu ISTA : www.ista-education.com.



“Sicherheit hat oberste Priorität für die Freeride World Tour. Training ist der erste und wichtigste Aspekt in Puncto Sicherheit am Berg. Unsere Partnerschaft mit ISTA ist daher eine essenzielle Säule der FWT Trainingsmission.“ - Nicolas Hale-Woods, CEO FWT



Lawinenairbags sind nach wie vor für alle Athleten der FWT und FJWC (Freeride Junior World Championships) sowie auch für ausgewählte Stopps auf der FJT (Freeride Junior Tour by Head) verpflichtend. Die erneuerte Partnerschaft mit ABS Lawinenairbags stellt sicher, dass die Athleten mit einem wesentlichen Instrument zur Sicherheit bei Lawinen ausgestattet sind.



Seit dieser Saison 2017, kooperieren Eventveranstalter und RECCO Advanced Rescue Technology Rettungssystem und bieten Sicherheits-Reflektoren für alle Wettkampfteilnehmer an.



„Sicherheit hat oberste Priorität für die Freeride World Tour. Dank unserer Partnerschaft mit RECCO AB werden alle Fahrer auf World Tour Level, Qualifier Level und Junior Level weltweit mit einem RECCO-Reflektor ausgestattet. Zusätzlich zum LVS-Gerät wird durch dieses zweite elektronische Mittel zur Suche und Rettung von Lawinenopfern die Sicherheit erhöht.“ - Nicolas Hale-Woods, CEO FWT



„Die RECCO Rettungstechnologie ist seit vielen Jahren ein globaler Standard in der professionellen Lawinenrettung. Durch diese Zusammenarbeit sagen wir mit Stolz, dass wir auch ein Standard für die FWT sind.“ - Johan Sauer, VP RECCO AB



Neben RECCO-Reflektoren und Lawinenairbags verlangt die FWT, dass jeder Wettkampfteilnehmer in jedem Wettkamp über ein LVS-Gerät, Schaufel und Sonde, sowie das Know-How es zu verwenden, verfügt. Körperlicher Schutz wird durch Helmpflicht und zertifizierte Rückenprotektoren sichergestellt. Das genannte Equipment, das vor dem Wettkampf überprüft wird, ist für jede Teilnahme verpflichtend.



Seit zehn Jahren fördert und entwickelt die FWT Sicherheitspraktiken für Athleten, Wettkampfteilnehmer, Zuschauer und die gesamte Freeride-Community. Die FWT steht nach wie vor für diese Verpflichtungen und evaluiert und implementiert dazu gemeinsam mit der Industrie neue Technologien und Praktiken.

