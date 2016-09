Chansons mit Fleur Bleue

„Das queere französische Chanson“: Unter diesem Motto steht ein musikalischer Abend am Samstag, 8. Oktober, zu dem die Darmstädter Frauenzeitschrift MATHILDE und der Verein FrauenKulturZentrum einladen.



Charles Trenet, Lara Fabian, Juliette, Jean-Claude Pascal, Coccinelle – in der Welt des französischen Chansons gibt es viele Kreative, die nicht der heterosexuellen Norm entsprechen. Interpretierende, Komponierende und Schreibende. Die einen offen anders, die anderen eher versteckt. Die einen mit klaren Aussagen in ihren Texten, die anderen mit Andeutungen. Das deutsch-französische Duo Fleur Bleue mit Florence Launay (Gesang) und Gudrun Eymann (Akkordeon) entführt das Publikum in die musikalische Emotionalität unseres Nachbarlandes und unterstützt das Verständnis mit deutschen Übersetzungen und Moderationen.



Das Konzert findet statt am Samstag, 8. Oktober, 19.30 Uhr im Frauenzentrum Darmstadt, Emilstraße 10. Einlass ab 19 Uhr ‒ nur für Frauen

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren