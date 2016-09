Turnusgemäße Sicherheitsübung am Flughafen Frankfurt erfolgreich abgeschlossen

Am Abend des 27. Septembers probte die Fraport AG gemeinsam mit Lufthansa, Feuerwehr, Rettungsdiensten und Behörden am Flughafen Frankfurt die Zusammenarbeit im Notfall. Die Durchführung einer solchen Sicherheitsübung wird turnusgemäß alle zwei Jahre von der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO (International Civil Aviation Organisation) vorgeschrieben und dient dem Erhalt der Betriebsgenehmigung des Flughafens.



Das Szenario des Trainings basierte auf der Annahme, dass ein Flugzeug auf dem Weg zum Flughafen Frankfurt in heftige Turbulenzen gerät. Der Pilot meldet, dass zahlreiche, zum Teil schwerverletzte Personen an Bord sind, vermutlich kamen sogar Personen durch die Turbulenzen ums Leben. Das Flugzeug landet laut Drehbuch sicher am Flughafen Frankfurt.



Der Rettungsdienst und die Werkfeuerwehr der Fraport AG, sowie die Berufsfeuerwehr Frankfurt beübten die Bergung der verletzten Personen aus der Maschine sowie deren Abtransport. Zudem waren die Betreuung von unverletzten Personen und Angehörigen sowie die Kommunikation zu internen und externen Partnern große Bestandteile des Trainings.



Die Übung fand zwischen 17:30 Uhr und 22:20 Uhr statt und hatte keine Auswirkung auf den Flugbetrieb. Um das Übungsumfeld so realistisch wie möglich zu halten, war das Szenario den Teilnehmern im Vorhinein nicht bekannt. Die Ergebnisse der Übung werden nun ausgewertet und der Fort- und Weiterbildung dienen.

Über Fraport AG - Frankfurt Airport Services Worldwide

Die Fraport AG ist ein Full-Service-Anbieter im Airport-Management und gehört mit zehn Flughafen-Beteiligungen auf drei Kontinenten zu den international führenden Unternehmen im Airport-Business. Der Konzern erwirtschaftete in 2015 bei 2,58 Milliarden Euro Umsatz ein Jahresergebnis von rund 297 Millionen Euro. 2015 nutzten insgesamt knapp 111 Millionen Passagiere die Flughäfen mit einem Fraport-Anteil von mehr als 50 Prozent. "Gute Reise!



Wir sorgen dafür" heißt der Claim, dem sich der Flughafenbetreiber in seinem Leitbild verpflichtet hat. Bei allen Dienstleistungen und Services steht der Kunde im Fokus. Dieser Anspruch gilt sowohl an Deutschlands größtem Luftverkehrsdrehkreuz in Frankfurt, als auch weltweit an allen Standorten.



Am Heimatstandort Frankfurt begrüßte Fraport im Jahr 2015 mehr als 61 Millionen Passagiere und schlug ein Cargo-Volumen von rund 2,1 Millionen Tonnen um. Im Sommerflugplan 2016 fliegen 95 Airlines von Frankfurt weltweit 290 Destinationen in rund 100 Ländern an. Mit über 140 interkontinentalen Destinationen liegt die Hälfte aller Ziele außerhalb Europas, was die Stellung Frankfurts als bedeutendes internationales Luftverkehrsdrehkreuz hervorhebt. Dadurch steht der Flughafen Frankfurt im Bereich Cargo auf Platz zwei und im Passagierverkehr an vierter Stelle im Ranking der europäischen Airports.



Die Airport-City Frankfurt ist darüber hinaus mit mehr als 80.000 Beschäftigten in rund 500 Unternehmen die größte lokale Arbeitsstätte in Deutschland und attraktiver Anziehungspunkt für weitere Unternehmen im ökonomisch bedeutsamen Rhein-Main-Gebiet. Durch die Synergie-Effekte des Standorts, die vernetzte Expertise und die intermodale Infrastruktur deckt der Flughafen Frankfurt die steigenden Bedürfnisse der florierenden hessischen und der exportorientierten deutschen Wirtschaft nach optimalen Verbindungen an die globalen Wachstumsmärkte. Damit ist der Flughafen Frankfurt in der Mitte Europas eines der bedeutendsten Luftverkehrsdrehkreuze der Welt und wichtige Infrastruktur für den Wirtschaftsstandort Deutschland.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren