Klangvolle Marken und neue Konzepte bereichern den Weihnachtseinkauf am Flughafen Frankfurt

300 Geschäfte, Cafés und Restaurants machen Frankfurt Airport gerade in der Vorweihnachtszeit zu einem ganz besonderen Einkaufserlebnis – wenn Marktplätze festlich geschmückt sind und im Glanz vieler tausend Lichter erstrahlen, die Gastronomie mit traditionellen deutschen Weihnachtsmenüs aufwartet, singende Engel den Einkaufsbummel musikalisch begleiten und zahlreiche Shops und Restaurants mit besonderen Angeboten locken. Zusätzlich verteilen Promoter in der Adventszeit attraktive Rabatt-Coupons.



„Frankfurt Airport bietet seinen Gästen stets ein außergewöhnliches Shopping-Erlebnis“, erklärt Ute Pohl, Leitung Airport Retailing beim Handels- und Vermietungsmanagement der Fraport AG. „Unsere Passagiere und Besucher erwartet eine spannende Mischung aus internationalen Top-Brands, bemerkenswerten deutschen Marken und regional renommierten, inhabergeführten Konzepten – und es gibt immer wieder Neues zu entdecken, denn wir legen besonderen Wert darauf, dass unser Portfolio aktuellen Trends immer einen Sprung voraus ist“, führt sie aus.



Neu am Airport sind die Marken Birkenstock, Coccinelle, Moleskine, Pfüller Kidskonzept und Kiko Milano – allesamt im öffentlichen Bereich und somit auch für Besucher ohne Flugticket frei zugänglich. Zusätzlich hat Thomas Sabo einen zweiten Shop am Standort geöffnet. Sandalen und Schuhe des deutschen Labels Birkenstock haben mittlerweile weltweit Kultstatus errungen. Coccinelle überzeugt Kundinnen seit 1978 mit hochwertigen italienischen Taschen und Accessoires. Notizbücher, Kalender und Skizzenhefte von Moleskine begleiten Künstler, Kreative und Feingeister mit einer nahezu legendären Produktpalette. Das Charm-Konzept sowie die Schmuck- und Uhrenkollektion von Thomas Sabo verleihen individueller Lebenseinstellung Ausdruck. Und Kiko Milano steht für hochwertiges Make-up und innovative Pflegeprodukte. Auch endlich wieder am Airport vertreten ist Pfüller Kidskonzept – in der Region Frankfurt bekannt für eine einzigartige Auswahl erlesener Kinderbekleidung, Babyausstattung und Spielwaren. Im Sicherheitsbereich bereichert die Marke MCM das Einkaufserlebnis mit exquisiten Lederwaren im traditionellen Monogramm-Design.



Im neuen Jahr komplettiert die Eröffnung von Victoria’s Secret – Beauty & Accessories die Liste der neuesten Shops am Airport: Das Label kommt im Januar mit einer Linie an Accessoires, Düften, Kosmetik und den beliebten Panties an den Flughafen.



Last-Minute-Shopping an den Feiertagen



Die Shops und Restaurants am Flughafen Frankfurt haben an beiden Weihnachtsfeiertagen sowie an Neujahr regulär geöffnet. An Heiligabend und Silvester sind Einkäufe bis 18 Uhr möglich. In den Sicherheitsbereichen gibt es für Reisende selbstverständlich auch später noch die Möglichkeit, einzukaufen und essen zu gehen.



Mehr Informationen zum Shopping-Erlebnis am Flughafen Frankfurt finden Fluggäste und Besucher auf der Reise-Homepage. Bei vielen teilnehmenden Händlern kann unter www.fra-shopping.com auch online geshoppt werden. Natürlich steht im Dezember auch das beliebte Frankfurt Airport Rewards Programm ganz im Zeichen des nahenden Weihnachtsfests. Zudem können bei Heinemann Duty Free und bei Caviar House & Prunier sogar 5-fach Punkte gesammelt werden.

