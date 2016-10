Gut vorbereitet und entspannt in den Herbsturlaub

Ende der kommenden Woche beginnen in Hessen die Herbstferien und damit für viele Familien auch wieder die Urlaubszeit. Aufgrund des zur Ferienzeit deutlich erhöhten Passagieraufkommens, empfiehlt Flughafenbetreiber Fraport eine frühzeitige Anreise zum Airport – auch für Geschäftsreisende. Passagiere sollten sich generell zweieinhalb Stunden vor dem Abflug an ihren Check-in Schaltern einfinden.



Mit Beginn der Herbstferien ist auch ein äußerst beliebter Passagier-Service wieder verfügbar. Gegen eine geringe Gebühr von 50 Cent pro Teil und Aufbewahrungstag bleiben warme Jacken und Mäntel sicher bei der Gepäckaufbewahrung des Airports zurück, während ihre Besitzerinnen und Besitzer der Sonne entgegenfliegen.



Reisende mit kleinen Kindern profitieren vom ganzjährig kostenlos angebotenen Buggy-Verleih des Airports. Die Kinderwagen stehen im Terminal 1 am Servicepoint in Abflug B und im Transitbereich B am Informationsschalter 10 bereit. Im Terminal 2 gibt es die Buggys am Servicepoint im öffentlichen Bereich zwischen Abflughalle D und E. Nach Gebrauch bleiben sie einfach am Gate zurück.



Entspannung pur – eine Runde Yoga vor dem Abflug sorgt für einen ausgeglichenen Start in die Ferien. Wie’s geht, zeigt ein Yoga-Instruktor am 17., 19. und 24. Oktober jeweils zwischen 11:30 und 13 Uhr im Yoga-Raum im Terminal 1, Transit C, Ebene 2 des Airports. Am 19. Oktober richtet sich das Angebot speziell an Familien und Kinder. Einen weiteren Yoga-Raum gibt es im Terminal 2, Transit D, Ebene 3. Beide sind rund um die Uhr geöffnet.



Wer möglichst entspannt in den Urlaub starten möchte, informiert sich vorab außerdem auf www.frankfurt-airport.com: Hier sind beispielsweise die Schalternummern der Airlines abrufbar. Die Website und die kostenlose Frankfurt Airport App liefern darüber hinaus viele Hinweise und Planungshilfen, um unnötigen Stress zu Beginn des Urlaubs zu vermeiden und den Aufenthalt am Airport erlebnisreich zu gestalten.



Viele Reiseprozesse lassen sich dank Internet schon von zu Hause aus regeln oder vorbereiten: den optimalen Parkplatz finden und bis 24 Stunden vor Abflug buchen, einchecken, zusätzliche individuelle Services buchen, Pass- und Zollformalitäten klären und – vor allem – richtig packen. Lagepläne, Restaurant-, Shopping- und Erlebnistipps für die Zeit vor dem Abflug runden das Informationsangebot ab.



Übrigens: Zu Beginn der Herbstferien werden Passagiere mit einem Shopping-Coupon überrascht. Dieser kann in allen Duty Free- und Travel Value-Shops eingelöst werden – un das ohne Mindesteinkaufswert. In jedem Fall lohnt sich für Reisende die Registrierung beim Frankfurt Airport Rewards Programm. Mitglieder des Programms dürfen sich über vielfältige Vergünstigungen freuen, sammeln mit jedem Einkauf in den teilnehmenden Shops sowohl online als auch vor Ort wertvolle Punkte und können diese in attraktive Prämien eintauschen. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und die Registrierung auch online möglich unter www.fra-rewards.de.



Herbstlicher Ausflug an den Airport



Frankfurt Airport ist auch ohne Flugticket immer eine Reise wert: Auf der Besucherterrasse am Terminal 2 lassen sich mit Blick auf das Vorfeld die letzten warmen Sonnenstrahlen des Jahres genießen. Oft bieten sich im goldenen Herbstlicht vor strahlend blauem Himmel die besten Aussichten auf startende und landende Flieger aus aller Welt. Ein Besuch der Terrasse lässt sich auch ideal mit einer der zahlreichen angebotenen Rundfahrten kombinieren.

