Kaldewei erhält GET Nord ArchitekturAward 2016 Standkonzept des Premiumherstellers Kaldewei spricht Architekten optimal an

Im Rahmen des internationalen ArchitekturForums auf der Hamburger GET Nord wurde der herausragende Messeauftritt von Kaldewei mit dem ersten Platz des GET Nord ArchitekturAwards prämiert. Das Messekonzept des Premiumherstellers spreche als „Gesamtkunstwerk“ die wichtige Zielgruppe der Architekten am besten an, so die Entscheidung der hochrangigen Jury.



Mit einer feierlichen Zeremonie auf dem Kaldewei Stand überreichte das Hamburger Architektur Centrum, gemeinsam mit der Hamburg Messe und Congress GmbH, den GET Nord ArchitekturAward 2016 an den Premiumhersteller. „Wir freuen uns sehr, dass unser Messestand in den Augen der hochkarätigen Architektenjury gestalterisch besonders hervorsticht. Das ist eine schöne Bestätigung unserer anspruchsvollen Markeninszenierung“, kommentiert Arndt Papenfuß, Bereichsleiter Marketing bei Kaldewei, die Auszeichnung.



Architekten loben sinnliche Messegestaltung von Kaldewei

Unter den mehr als 500 Ausstellern der Fachmesse beeindruckte der Kaldewei Stand die Architekten nachhaltig: „Kaldewei hat ein Gesamtkunstwerk geschaffen, das mit seiner linearen Message Architekten perfekt anspricht. Die Produkte werden unaufdringlich aber hoch-ästhetisch inszeniert“, begründete Volker Roscher, Geschäftsführer des Architektur Centrums Hamburg, das Jury-Urteil. Auch renommierte anwesende Architekten wie Julia Bolles-Wilson lobten die „sinnliche Komponente“ des Kaldewei Messeauftritts.



GET Nord ArchitekturAward 2016

Bereits zum dritten Mal verleiht das Hamburger Architektur Centrum gemeinsam mit der Hamburg Messe und Congress GmbH den GET Nord ArchitekturAward 2016. Prämiert wird von einer hochrangigen Jury jener Messeauftritt, der mit seinem Standkonzept die Zielgruppe der Architekten optimal anspricht.

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

Die Franz Kaldewei GmbH & Co. KG ist weltweiter Partner für hochwertige Badlösungen aus kostbarem Stahl-Email. Mit dem Portfolio aus über 500 Duschflächen, Badewannen und Waschtischen bietet der Premiumhersteller perfekt aufeinander abgestimmte Lösungen für das Projektgeschäft und private Bauherren - in einheitlicher Materialität und harmonischer Designsprache. Produkte aus Kaldewei Stahl-Email haben sich über Jahrzehnte durch ihre klaren Materialvorteile im Bad bewährt. Das Unternehmen wurde als "Marke des Jahrhunderts" ausgezeichnet und erhielt dank der Zusammenarbeit mit international renommierten Designbüros über 120 Designprämierungen. 1918 gegründet, ist Kaldewei mit eigenen Tochtergesellschaften oder Vertriebspartnern heute in über 80 Ländern der Welt präsent.



