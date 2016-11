Klinikmarketing der Frankfurter Rotkreuz-Kliniken ausgezeichnet

Die Frankfurter Rotkreuz-Kliniken sind am 10. November 2016 im Rahmen des Managementkongresses der Fachzeitschrift KU Gesundheitsmanagement in Berlin mit dem 1. Platz in der Kategorie „Klinikmarketing" ausgezeichnet worden. Mit ihrem innovativen Marketing, das in der Schulterchirurgie-Kampagne „Dann wieder ich" seinen Höhepunkt fand, haben sich die Kliniken gegen mehrere Uniklinika und insgesamt fünf nominierte Mitbewerber durchgesetzt. Den zweiten und dritten Platz belegten das Universitätsklinikum Köln und die Städtischen Kliniken Neuss.



Anlass für das Klinikmarketing war die Eröffnung der Klinik für Schulterchirurgie (KSC) an der Klinik Maingau vom Roten Kreuz im Januar 2016 unter Leitung des Chefarztes Dr. Aristotelis Kaisidis. Das Besondere der Kampagne ist der Per-spektivwechsel. Weder Arzt, noch Klinik oder Einweiser stehen im Fokus, son-dern der Patient wird angesprochen und fokussiert. „Unser Ansatz, Klinikmarketing konsequent vom Patienten aus zu denken, hat sich ausgezahlt. Wir hatten einige namhafte Konkurrenten unter den Nominierten, daher freuen wir uns über diesen ersten Platz umso mehr", so Dr. Marion Friers, Geschäftsführerin Personal, Pflege & Kommunikation.



„Wir danken unserem Chefarzt Dr. Kaisidis, ohne dessen aktives Mitwirken und Vertrauen der Erfolg nicht möglich gewesen wäre. Unser Marketing der Klinik für Schulterchirurgie ist unter anderem so erfolgreich, weil er auf den ersten Blick in den Hintergrund getreten ist. Denn er hat als Chefarzt auf Personenkult verzichtet und damit umso mehr Nahbarkeit und Nähe zu den Patienten geschaffen", so Friers weiter.



Das multimediale Schulterchirurgie-Marketing ist in nur wenigen Monaten entstanden. Zwischen dem Start des Fachbereichs und der Veröffentlichung der Kampagne lagen nur viereinhalb Monate. Die Maßnahmen umfassten die Microsite www.dann-wieder-ich.de, Außenwerbung im Frankfurter Stadtgebiet mit vier eigens geshooteten Haupt-Motiven zu den Zielgruppen, gezieltes Online-Marketing, YouTube-Videos, Print- und Online-Anzeigenpakete zur Umsteuerung der bestehenden Patientenströme und Etablierung des neuen Fachbereichs sowie intensive Presse- und Medienarbeit.



Bereits im Vorjahr hatten die Frankfurter Rotkreuz-Kliniken zwei KU Awards gewonnen. Zum einen den 1. Platz für ihr Employer Marketing und zum anderen den 2. Platz beim Sonderpreis Markenstrategie.



Informationen zur KU-Awardverleihung finden Sie hier:



www.ku-gesundheitsmanagement.de/veranstaltungen/ku-awards.html.

Frankfurter Rotkreuz-Krankenhäuser e.V

Der Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V. mit seinen beiden Betriebsstätten Klinik Rotes Kreuz und Klinik Maingau vom Roten Kreuz liegt im Herzen der Stadt Frankfurt am Main und ist aktiver Teil der weltweiten Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Die Kliniken befinden sich in Trägerschaft der beiden Frankfurter Rotkreuz-Schwesternschaften und verfügen über Haupt- und Belegabteilungen, 365 Betten und ca. 17.000 Fallzahlen jährlich sowie 500 Beschäftigte. Neben der modernen Ausstattung der Häuser und der exzellenten Pflege durch hoch qualifizierte Rotkreuzschwestern und Pflegekräfte, bieten die Häuser über den Schwerpunkt des Belegarztsystems den Vorteil, dass die Patienten durch niedergelassene, erfahrene Fachärzte ihrer Wahl behandelt werden, und zwar sowohl ambulant in der Praxis, als auch stationär in der Klinik. Zudem sind die Standorte seit 2013 berufundfamilie-zertifiziert und gehören regelmäßig zu den besten Kliniken in Frankfurt.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren