100 Kinder schippern Richtung Märchenland

Bereits zum siebten Mal organisiert die Primus-Linie die Primus-Familienfahrt und ermöglicht damit bedürftigen Eltern und ihren Kindern einen unbeschwerten Urlaubstag auf dem Main. Das Familienunternehmen leistet damit einen positiven Beitrag in seinem Heimathafen und unterstützt Familien vor Ort.



Rund 100 Kinder zwischen einem und 15 Jahren sind am heutigen Mittwoch, den 19. Oktober 2016 mit ihren Eltern am Morgen an den Eisernen Steg gekommen, um auf der „Wappen von Frankfurt“ in eine Märchenwelt einzutauchen. Unter der Schirmherrschaft von Daniela Birkenfeld, Dezernentin für Soziales, Senioren, Jugend und Recht – führte die Fahrt in die Brüder-Grimm-Stadt Hanau. An mehreren Aktionstischen an Bord konnte sich der Nachwuchs in Feen, Prinzen und Zauberer verwandeln oder märchenhafte Figuren aus dem Morgen- und auch Abendland basteln. Besondere Highlights waren das Feuerwehrmobil und die Märchen-Lesungen von MainMärchenschiff – statt auf die altbekannten, klassischen Märchen setzten die Erzähler auf unbekanntere Erzählungen aus aller Welt und sorgten damit für strahlende Kinderaugen.



Aber auch an Land stand der Nachwuchs im Mittelpunkt: Direkt an der Anlegestelle in Hanau wurden die kleinen Passagiere vom fröhlich-roten Feuerwehr-Spielmobil begrüßt. Im Inneren des 45 Jahre alten Feuerwehrfahrzeugs sorgten umfangreiche Spielmaterialien, wie zum Beispiel Holzbausteine, Kriechtunnel und Staffeleien für jede Menge Spaß. Auf dem Kinderspielplatz in Hanau luden außerdem verschiedenen Stationen zu Bewegungsspielen wie Schwungtuch, Slackline und Dosenstelzen ein. Zurück in der Mainmetropole endete am Eisernen Steg gegen Abend ein aufregender Tag, von dem die Kinder sicher noch lange erzählen werden.



„Die Familienfahrt bietet Familien die Möglichkeit, gemeinsam für einen Tag jede Menge Spaß auf dem Wasser zu erleben. Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr Frankfurter Familien diese kleine Reise aus dem Alltag ermöglichen konnten. Wir organisieren die Fahrt ganz bewusst hier in Frankfurt – sozusagen in unseren Gewässern – um einen positiven Beitrag dort zu leisten, wo wir Zuhause sind.“, erklärt Dr. Marie Nauheimer, Geschäftsführerin der Primus-Linie.



Die Primus-Familienfahrt: ein paar Stunden Abschalten vom Alltag



Die „Primus-Familienfahrt“ richtet sich an bedürftige Frankfurter Familien, die sich einen Urlaub oder Ausflug nicht leisten können. Diese Familien, ausgesucht mit Hilfe des Frankfurter Kinderbüros, waren an diesem Tag zu Gast bei der Primus-Linie und konnten für einen symbolischen Beitrag von fünf Euro den Main von seiner schönsten Seite aus erkunden.

Über die Frankfurter Personenschiffahrt Anton Nauheimer GmbH

Die Primus-Linie ist das größte und modernste Schifffahrtsunternehmen in Hessen, noch dazu mit einer Tradition, die bis ins Jahr 1880 zurückreicht. Die moderne Flotte mit ihren fünf Schiffen (Nautilus, Wappen von Frankfurt, Maria Sibylla Merian, Johann Wolfgang von Goethe, Wikinger) verkehrt regelmäßig zwischen Frankfurt, Mainz, Wiesbaden und Seligenstadt. Im ganzjährigen Programm finden sich sowohl Kurztrips wie Sightseeingfahrten, "Skylight-Touren" und "After-Work-Shipping" als auch Eventfahrten wie z.B. Krimi-Schiff oder die Primus-eigene Varietéproduktion "Weihnachtissimo!". Das Schifffahrtsunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main befördert mehr als 200.000 Passagiere pro Jahr und beschäftigt 40 Mitarbeiter in Vollzeit, in der Hauptsaison kommen noch einmal so viele Beschäftigte hinzu. Weitere Informationen unter www.primus-linie.de.





