Holger G. Windfuhr wird neuer Art Director der F.A.Z.

Mit dem Jahreswechsel übernimmt Holger Windfuhr, 49, die Position des Art Directors der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.). Seit 1996 liegt die grafische Verantwortung für die F.A.Z. bei Johannes Janssen, der ab September 2017 in den Ruhestand gehen wird. Peter Breul verantwortet als Art Director weiterhin die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, das F.A.Z.-Magazin und die Frankfurter Allgemeine Woche.



Holger Windfuhr verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Gestaltung renommierter Medienmarken in Deutschland und in den Vereinigten Staaten. Der in Ann Arbor geborene Grafik-Designer begann seine berufliche Laufbahn bei Hubert Burda Media, wo er die Entwicklung des Nachrichtenmagazins „Focus“ begleitete. Nach diversen Stationen in den Vereinigten Staaten wechselte er 1998 zu Gruner + Jahr. Dort verantwortete er als Art Director den Relaunch des Wirtschaftsmagazins „impulse“. Bei der Verlagsgruppe Handelsblatt leitete Windfuhr von 2000 an, zuletzt als Creative Director der „WirtschaftsWoche“, die Abteilungen Layout, Fotoredaktion, Infografik sowie Bildbearbeitung und verantwortete den Relaunch des Magazins im vergangenen Jahr. Das von ihm konzipierte Digitalprojekt war eines der wenigen, das in Deutschland von Google für die „Digital News Initiative“ ausgewählt und unterstützt wurde.



Als Art Director der F.A.Z. berichtet Windfuhr an Jürgen Kaube, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.



Jürgen Kaube, Herausgeber der F.A.Z.: „Eine gute Zeitung soll auch gut aussehen und ein leserfreundliches Gesicht haben. Für die F.A.Z. gilt seit langem, dass Sachlichkeit und Eleganz keine Gegensätze sind. In einer Welt voller visueller Bildreize stellen sich hier mehr Aufgaben als je zuvor. Wir freuen uns, mit Holger Windfuhr einen ideenreichen, international erfahrenen und in allen klassischen wie digitalen Bereichen der grafischen Gestaltung bewanderten Art Director gewonnen zu haben, der maßgeblich dazu beitragen wird, das Markenbild der F.A.Z. weiterzuentwickeln.“

