F.A.Z. führt Premium-Angebot auf FAZ.NET ein

Das erfolgreiche Online-Angebot der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) wird in Zukunft noch umfangreicher und inhaltsstärker. Die F.A.Z. wird ab sofort auf FAZ.NET ein Premiumangebot einführen. Es erlaubt den Lesern, weitere Artikel aus der aktuellen F.A.Z.-Ausgabe auch auf FAZ.NET zu lesen, allerdings gegen Bezahlung. Kostenpflichtige Artikel sind auf FAZ.NET mit einem roten F.A.Z. PLUS-Signet gekennzeichnet.



Das neue Angebot läuft unter dem Namen F.A.Z. PLUS und beruht auf der bereits seit Januar als App nutzbaren digitalen Zeitung F.A.Z. PLUS. Sie ist ab sofort auch als Web-Edition verfügbar und wird täglich mit FAZ.NET verknüpft.



Abonnenten der F.A.Z.-Digitalausgabe können ab sofort kostenfrei alle auf FAZ.NET angeteaserten F.A.Z. PLUS Artikel abrufen und zudem unter plus.faz.net auf alle Artikel der Web-Edition von F.A.Z. PLUS zugreifen.



Die F.A.Z. hat F.A.Z. PLUS im Januar 2016 als neue digitale Zeitung für mobile Endgeräte auf den Markt gebracht. Jetzt ist F.A.Z. PLUS auch im Internet verfügbar und ermöglicht den Zugang zu allen Artikeln der Tagesausgabe. Wie beim E-Paper und der F.A.Z. PLUS-App stehen sie dem Leser bereits am Vorabend ab 20 Uhr zum Abruf bereit.



Wer F.A.Z. PLUS Inhalte lesen möchte, muss einen Tagespass kaufen, einzelne Artikel können nicht erworben werden. Der Tagespass zum Preis von 1,99 Euro erlaubt die Nutzung aller F.A.Z. PLUS-Inhalte für 24 Stunden. Darüber hinaus kann die Ausgabe für diesen Tag in der F.A.Z. PLUS-App heruntergeladen und dort dauerhaft gespeichert werden.



Die F.A.Z. PLUS-Web-Edition wird nahtlos in die bestehenden Digitalangebote der F.A.Z. integriert. So werden auch auf m.faz.net, in der FAZ.NET-App sowie in der F.A.Z. Der Tag-App Artikel kostenpflichtige Inhalte eingespielt.



Seit ihrem Start im Januar 2016 verzeichnet die App F.A.Z. PLUS bereits 80.000 Downloads.



Mathias Müller von Blumencron, Chefredakteur Digitale Medien F.A.Z.: „Das neue Premium-Angebot der F.A.Z. ist ein großer Sprung nach vorn. Noch nie konnten sich Leser so aktuell, aber auch so tiefgründig auf FAZ.NET informieren. Es ist der umfangreichste Zugang zu F.A.Z.-Inhalten, der Lesern jemals im Internet zur Verfügung stand."



Thomas Lindner, Vorsitzender der Geschäftsführung der F.A.Z.: „Es ist für die F.A.Z. ein sehr wichtiger Schritt, ihre Inhalte auch auf der Website zum Kauf anzubieten und das freie Angebot so weiter zu kanalisieren. Unsere Leser schätzen das Prinzip Zeitung als ein abgeschlossenes, kuratiertes Produkt – im Gedruckten wie im Digitalen. Qualitätsjournalismus muss auch im Netz seinen Preis haben. Diese Überzeugung setzen wir mit F.A.Z. PLUS und den auf FAZ.NET eingebundenen Digitalinhalten nun um."





